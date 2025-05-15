الخميس 15 مايو 2025
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سياسة

مد الفترة المخصصة للاستديوهات التحليلية لباقي مباريات دوري نايل

المجلس الأعلى لتنظيم
المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، فيتو

وافق المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة المهندس خالد عبد العزيز، على استثناء الاستديوهات التحليلية للمباريات المتبقية من دروي نايل والتي تبث على الهواء مباشرة على قنوات أون سبورت والمقرر إقامتها في نفس التوقيت لضمان تكافؤ الفرص، من بعض الضوابط.

وذلك بالسماح بمد الفترة المخصصة للاستديوهات التحليلية لتصبح ساعة قبل بدء هذه المباريات وأخرى بعدها.

وأكد المجلس استمرار العمل بجميع القواعد الأخرى المنظمة لهذا الشأن.

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