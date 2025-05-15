قنا تطلق أولى خطوات مبادرة معًا بالوعي نحميها برئاسة السكرتير المساعد

عقد اللواء أيمن السعيد، السكرتير العام المساعد لمحافظة قنا، الاجتماع التنسيقي الأول مع الجهات الشريكة ضمن فعاليات مبادرة "معًا بالوعي نحميها"، وذلك بحضور الدكتورة هدى سعدي، مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بقنا، والمهندسة إيمان محمد علي، المقرر المناوب الأول بالمجلس، إلى جانب ممثلي عدد من الجهات التنفيذية والمجتمعية بالمحافظة.

وشارك في الاجتماع ممثلو مديريات التضامن الاجتماعي، التربية والتعليم، الصحة، الزراعة، الطب البيطري، الثقافة، الشباب والرياضة، إضافة إلى ممثلي الأزهر الشريف، وحدة السكان، وحدة تكافؤ الفرص بديوان عام المحافظة، نادى الفتيات، مكتبة مصر العامة، المجلس القومي للأمومة والطفولة، إدارة حماية الطفل.

تعزيز الوعي المجتمعي بمختلف القضايا الوطنية والاجتماعية

استهل اللواء أيمن السعيد اللقاء بكلمة ترحيبية بالحضور، مشيدًا بالتعاون بين الجهات الشريكة، ثم استعرض كتاب وزارة التنمية المحلية المتعلق بالمبادرة، وأبرز أهدافها، التي تهدف إلى تعزيز الوعي المجتمعي بمختلف القضايا الوطنية والاجتماعية.

من جانبها، قدّمت الدكتورة هدى سعدي عرضًا لكتاب المجلس القومي للمرأة ورسائل الحملة المصاحبة، موضحة أن المبادرة تنفذ برعاية كريمة من انتصار السيسي، قرينة رئيس الجمهورية، وبتكليف من المجلس القومي للمرأة، بالتنسيق مع كافة الشركاء، وذلك في إطار خطة تمتد من مايو 2025 حتى مايو 2026.

وأكدت "سعدي" أن المبادرة تسعى إلى نشر الوعي المجتمعي في ربوع الوطن، ودعم المرأة وتمكينها بصفتها الركيزة الأساسية للأسرة والمجتمع، وتفعيل دور المواطن في حماية الدولة ومساندتها.

كما استعرضت المهندسة إيمان محمد علي آليات التنسيق بين فرع المجلس القومي للمرأة والمنسقين من الجهات الشريكة، بما يضمن تنفيذ فعاليات المبادرة بكفاءة وتكامل.

وفي ختام الاجتماع، تم الاتفاق على تشكيل اللجنة التنسيقية للمبادرة برئاسة السكرتير العام المساعد، وعضوية ممثلي الجهات المشاركة، مع تحديد موعد لتلقي الخطط التنفيذية المقترحة من كل جهة.

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