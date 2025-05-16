الجمعة 16 مايو 2025
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انفوجراف

مباريات الأسبوع، الأهلي مع البنك الأهلي.. مانشستر يونايتد ضد توتنهام في نهائي الدوري الأوروبي (إنفوجراف)

مانشستر يونايتد وتوتنهام،
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الأهلي بيراميدز البنك الاهلي مانشستر يونايتد توتنهام

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