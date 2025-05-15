للمتقدمين لوظائف بالأزهر الشريف.. خطوات رفع الأوراق على بوابة الوظائف الحكومية.. واحذر تلك الأخطاء تسبب رفض الطلبات.. وهذه هي المؤهلات المطلوبة للتقديم

بدء موقع بوابة الوظائف الحكومية التابع للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة برئاسة المهندس حاتم نبيل القائم بأعمال رئيس الجهاز اليوم الخميس، تلقي طلبات على وظائف معلم مادة الرياضيات بالأزهر الشريف.

ويستمر فتح باب التقديم في المسابقة اعتبارًا من 15 حتى 29 مايو 2025 على موقع بوابة الوظائف الحكومية.

ويزداد البحث عن خطوات رفع الأوراق على موقع بوابة الوظائف الحكومية والأوراق المطلوبة للتقديم وشروط التقديم للوظائف المعلن عنها وأسباب رفض الأوراق والمؤهلات المطلوبة.

خطوات رفع الأوراق بموقع بوابة الوظائف الحكومية

ويتساءل المتقدمون عن كيفية رفع الأوراق عبر موقع بوابة الوظائف الحكومية يجب اتباع الخطوات التالية:

1_ التسجيل في بوابة الوظائف الحكومية من هنا

2_ يقوم المتقدم بالضغط على «الوظائف» فتظهر له شاشة بجميع الوظائف المتاحة على الموقع، ليقوم المتقدم بالضغط على الوظيفة المراد الالتحاق بها.

3- وفي حالة الوظائف التي لا يكون التقديم فيها بالبريد أو باليد، ستجد أسفل الصفحة «تقديم الطلب» قم بالضغط عليها، واستيفاء البيانات المطلوبة.

4- وبعد الانتهاء من عملية التسجيل على البوابة، وانتهاء فترة التقديمات على الوظيفة المختارة، تعرض لك البوابة أعلى الصفحة الرئيسية وظائف جرى تحديد موعد الامتحان لها، ووظائف جرى تحديد موعد المقابلة للاطلاع على الموعد المخصص لذلك.

5- وفي حال لم تظهر النتيجة، يمكنك الاستعلام عن حالة الطلب من خلال إدخال الرقم القومي ورقم

المؤهلات والشروط للتقديم لوظائف معلم مساعد مادة رياضيات بالأزهر الشريف 2025

وبشأن المؤهلات والشروط للتقديم لوظائف معلم مساعد مادة رياضيات بالأزهر الشريف 2025، فإنها تتضمن ما يلي:

ألا يزيد عمر المتقدم عن 40 عاما.

مؤهل عال-تربية (أساسي -خاص- عام -أزهر) تخصص رياضيات.

مؤهل عال-تربية (أساسي -خاص- عام -أزهر) تخصص رياضيات انجليزي.

مؤهل عال-علوم ذوي الإعاقة والتأهيل (البرنامج التربوي) تخصص رياضيات.

مؤهل عال-علوم ذوي الإعاقة والتأهيل (البرنامج التربوي) تخصص رياضيات انجليزي.

مؤهل عال-كليات أخرى (دبلوم تربوي) تخصص رياضيات.

مؤهل عال-كليات أخرى (دبلوم تربوي) تخصص رياضيات إنجليزي.

مؤهل عال-علوم ذوي الاحتياجات الخاصة تخصص رياضيات.

مؤهل عال-علوم ذوي الاحتياجات الخاصة تخصص رياضيات إنجليزي.

وعن المستندات المطلوبة تتضمن ما يلي:

* الصورة الشخصية

*الرقم القومي وجه أول سارية

*الرقم القومي وجه ثاني سارية

*شهادة التأهيل أو بطاقة الخدمات المتكاملة في حالة الإعاقة

* الموقف من الخدمة العسكرية للذكور أو الخدمة العامة للإناث

*المؤهل الدراسي

*المؤهل الأعلى إن وجد

*صحيفة الحالة الجنائية سارية وموجهة للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة (وجهين بحسب الأحوال)

*الدبلوم التربوي

* إيصال الإيداع البنكي

الإدارات التعليمية المطلوب بها وظائف معلم مساعد رياضيات بالأزهر الشريف 2025

وحول الإدارات التعليمية المطلوب بها وظائف معلم مساعد رياضيات بالأزهر الشريف 2025، فإنها تتضمن ما يلي:

معلم مادة الرياضيات محافظة السويس بالإدارة التعليمية (السويس)

معلم مادة الرياضيات محافظة شمال سيناء بالإدارات التعليمية (العريش-بئر العبد-الشيخ زويد -الوسط)

معلم مادة الرياضيات محافظة الوادى الجديد بالإدارات التعليمية (الخارجة-الداخلة-الفرافرة)

معلم مادة الرياضيات محافظة أسوان بالإدارات التعليمية (ادفو غرب-إدفو شرق-كوم أمبو-نصر النوبة- دراو- اسوان)

معلم مادة الرياضيات محافظة الأقصر بالإدارات التعليمية (الأقصر-القرنة-أرمنت-إسنا شرق-إسنا غرب)

معلم مادة الرياضيات محافظة قنا بالإدارات التعليمية (أبوتشت-فرشوط-نجع حمادي-دشنا-الوقف-قنا-نقادة-قفط- قوص)

معلم مادة الرياضيات محافظة سوهاج بالإدارات التعليمية ( سوهاج - طما - طهطا - ساقلته -المنشأة- أخميم - دار السلام - المراغة -البلينا - جرجا - جهينه - العسيرات -الجلاوية)

معلم مادة الرياضيات محافظه اسيوط بالإدارات التعليمية (أبوتيج-صدفا- الغنايم-ابنوب-القوصية- ساحل سليم-ديروط-الفتح-اسيوط غرب-اسيوط شرق-منفلوط- البدارى)

معلم مادة الرياضيات محافظه المنيا بالإدارات التعليمية (العدوة-مغاغة-بنى مزار-مطاى-سمالوط-المنيا-ابو قرقاص- ملوى-ديرمواس)

معلم مادة الرياضيات محافظة بنى سويف بالإدارات التعليمية (بني سويف-ناصر- الواسطى-إهناسيا -ببا- سمسطا -الفشن)

معلم مادة الرياضيات محافظة الفيوم بالإدارات التعليمي (الفيوم- إطسا- إبشواي- سنورس- طاميه).

معلم مادة الرياضيات محافظة جنوب سيناء بالإدارات التعليمية (الطور-رأس سدر-دهب-سانت كاترين)

معلم مادة الرياضيات محافظة البحر الأحمر بالإدارات التعليمية (رأس غارب-الغردقة- سفاجا-القصير-مر

معلم مادة الرياضيات محافظة مطروح بالإدارات التعليمية (مطروح - الضبعة - الحمام)

معلم مادة الرياضيات محافظة دمياط بالإدارات التعليمية (دمياط-دمياط الجديدة- كفر سعد-فارسكور- الزرقا)

معلم مادة الرياضيات محافظة الدقهلية بالإدارات التعليمية (ميت غمر-أجا- منية النصر-المطرية-المنصورة-طلخا-نبروه-السنبلاوين-بنى عبيد-بلقاس-المنزلة-تمى الأمديد-دكرنس-شربين-الجمالية-ميت سلسيل)

معلم مادة الرياضيات محافظة بورسعيد بالإدارة التعليمية ( بورسعيد)

معلم مادة الرياضيات محافظة كفر الشيخ بالإدارات التعليمية (كفر الشيخ-دسوق-سيدي سالم-الرياض-بيلا-الحامول-بلطيم-قلين -فوه-مطوس)

معلم مادة الرياضيات محافظة البحيرة بالإدارات التعليمية(دمنهور -ابو المطامير-حوش عيسى-أبو حمص -ادفينا -الدلنجات -الرحمانيه- إيتاى البارود-شبراخيت-كوم حمادة-بدر-كفر الدوار)

معلم مادة الرياضيات محافظة الإسكندرية بالإدارات التعليمية (المنتزه -شرق -وسط-غرب-العامرية)

معلم مادة الرياضيات محافظة الغربية بالإدارات التعليمية (طنطا-بشبيش-قطور-المحلة الكبرى-السنطة-زفتى-كفر الزيات-سمنود-بسيون)

معلم مادة الرياضيات محافظة المنوفية بالإدارات التعليمية (شبين الكوم -الشهداء -اشمون -الباجور -منوف-تلا -قويسنا -بركة السبع -السادات)

معلم مادة الرياضيات محافظة الإسماعيلية بالإدارات التعليمية (الإسماعيلية-القنطرة غرب-أبو صوير- التل الكبير-فايد)

معلم مادة الرياضيات محافظة الشرقية بالإدارات التعليمية (شرق الزقازيق-غرب الزقازيق-منيا القمح-بلبيس-ديرب نجم -الإبراهيمية -العاشر -ههيا-كفر صقر -أولاد صقر-الحسينية -صان الحجر -منشأة أبو عمر -فاقوس -ابو حماد -ابوكبير- مشتول السوق)

معلم مادة الرياضيات محافظة القليوبية بالإدارات التعليمية (بنها-شبين القناطر-الخانكة-القناطر الخيرية-قليوب-طوخ-كفر شكر)

معلم مادة الرياضيات محافظة الجيزة بالإدارات التعليمية (الصديق -كرداسة -إمبابة-أوسيم-صلاح أبو إسماعيل -أكتوبر - الواحات -البدرشين -العياط - الصف -أطفيح)

معلم مادة الرياضيات محافظة القاهرة بالإدارات التعليمية (شمال -جنوب-شرق -غرب-قطامية-المعادى).

نصائح الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة للمتقدمين

يتعين عدم البدء فى إدخال البيانات إلا بعد استيفاء المستندات المطلوبة وسداد الرسوم المقررة والحصول على إيصال الإيداع.

- يجب رفع أصول المستندات المطلوبة بصيغة jpg ولا يتعدى حجم الملف 1 ميجا.

في حال ما لم تكن المستندات أصلية ملونة سيتم رفض الطلب.

- في حال وجود اختلاف بين البيانات المسجلة بالطلب والبيانات الواردة بالمستندات المرفقة به سيتم رفض الطلب مثال (عدم إدخال الاسم صحيحا وكاملا كما هو ثابت ببطاقة الرقم القومي) سيتم رفض الطلب.

- في حال عدم مطابقة المستندات للشروط المطلوبة بالإعلان سيتم رفض الطلب.

- في حال عدم وضوح البيانات بالمستندات المرفقة سيتم رفض الطلب.

- في حال وجود تعديل بالبيانات في المستندات المرفقة سواء بالكشط أو الحذف أو الإضافة سيتم رفض الطلب.

في حال تقديم إفادة بالمؤهل يلزم أن تكون حديثة ومعتمدة وأن يكون موضحًا بها البيانات الأساسية وعلى الأخص الاسم كاملًا والتخصص والتقدير العام والنسبة المئوية وسنة التخرج وفي حال القبول المبدئي يجب إحضار أصل المؤهل الدراسي للاطلاع عليه فى اليوم المحدد للامتحان الإلكتروني.

- في حال الإعاقة يجب إرفاق شهادة التأهيل أو بطاقة الخدمات المتكاملة وإلا سيتم رفض الطلب.

يلتزم المتقدم لإعلانات الوظائف بإيداع مبلغ 28 جنيهًا لحساب الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم 9450781200 ح- (بنك مصر - بنك القاهرة- البنك الأهلي المصري)علمًا بأنه يكون الإيصال وارد به اسم الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة وكذا رقم حساب الجهاز وسيتم رفض طلب المتقدم حال إيداع (مبلغ أقل من المذكور أو ان يكون إيصال الإيداع بتاريخ سابق على تاريخ الإعلان أو باسم شخص آخر غير المتقدم).

يجب التقديم فقط في المحافظة الكائن بها محل إقامة المتقدم وفقًا للثابت ببطاقة الرقم القومي ووفقًا للإدارات التعليمية المذكورة بعاليه حيث سيتولى الأزهر الشريف توزيع الناجحين على الإدارات التعليمية المعلنة.

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