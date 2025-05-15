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اقتصاد

أسعار الذهب في قطر اليوم الخميس 15-5-2025

اسعار الذهب اليوم
اسعار الذهب اليوم

 شهدت أسعار الذهب في السوق القطرية اليوم الخميس 15-5-2025، استقرارا في أسعار جميع الأعيرة خلال التعاملات اليومية، ويقبل الكثيرون من القطريين على شراء كافة الأعيرة من المشغولات الذهبية، أو السبائك والأونصة، باعتبار الذهب أحد أهم الملاذات الآمنة والمضمونة لحفظ قيمة الأموال.

سعر جرام الذهب اليوم في قطر

واستقر سعر جرام الذهب عيار 24  بـ سوق الذهب القطري اليوم عند 372 ريالا قطريا، فيما سجل عيار 22 حوالى 341 ريالا قطريا، بينما سجل عيار 21 في قطر 325 ريالا قطريا، كما استقر عيار 18 عند 279 ريالا قطريا، وبالنسبة لسعر عيار 14 فقد سجل 217 ريالا قطريا.

 

الطلب العالمي على الذهب 

 أفاد مجلس الذهب العالمي أن الطلب العالمي على الذهب سجل رقمًا قياسيًا بلغ 4900 طن في 2024، مدفوعًا بارتفاع الاهتمام الاستثماري واستمرار مشتريات البنوك المركزية.

وخلال العام الماضي، كسرت أسعار الذهب الأرقام القياسية 40 مرة، مسجلة زيادة بنسبة 27%، وسط حالة من عدم اليقين الاقتصادي والتوترات الجيوسياسية التي دفعت البنوك المركزية إلى تعزيز حيازاتها من الذهب للتحوط ضد تقلبات الأسواق.

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