وكيل أوقاف الإسكندرية يبحث مع أئمة إدارات العامرية وبرج العرب مستجدات العمل الدعوي

عقد الدكتور نجاح عبد الرحمن راجح وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية، اليوم الخميس اجتماعًا موسعًا مع أئمة إدارات (العامرية أول– العامرية ثان– برج العرب)، وذلك في إطار خطة المديرية للتواصل المباشر مع الأئمة والوقوف على مستجدات العمل الدعوي ميدانيًا.



حضر اللقاء الشيخ وسام كاسب -مدير المتابعة-، والشيخ أحمد عاشور -مدير إدارة العامرية ثان-، و الشيخ أحمد مهران -مدير إدارة العامرية أول، والدكتور حسن عبد الله -مدير إدارة برج العرب-.

وخلال كلمته أكد الدكتور نجاح راجح أن الدعوة مهمة وليست مهنة، ورسالة وليست وظيفة، وهي في الأصل مهمة الأنبياء والمرسلين، ومن بعدهم العلماء الربانيين، والدعاة المخلصين، قال تعالى مخاطبًا نبيه صلى الله عليه وسلم

كما أكد أهمية الإخلاص في نجاح الدعوة وتحقيق الهدف المرجو منها.

كما أكد أهمية دور الإمام في بناء الوعي، ونشر الفكر الوسطي، والوقوف سدًّا منيعًا أمام موجات التطرف الفكري، وتصحيح المفاهيم المغلوطة وتقويم السلوكيات الخاطئة.

وأوضح، أن الإمام هو الركيزة الأساسية في نشر الوسطية والاعتدال داخل المجتمع وخارجه.

كما تناول الاجتماع التوجيهات الوزارية المتعلقة بضرورة تفعيل دور الإمام المجتمعي من خلال التفاعل البناء مع الجمهور، والمشاركة في الأنشطة الدعوية والتثقيفية والاجتماعية التي تنظمها الوزارة.

من جانبه أكد الشيخ وسام كاسب أن المتابعة مستمرة لضبط الأداء وضمان التزام الجميع بأخلاقيات الخطاب الديني الرشيد مشيدًا بما يبذله الأئمة من جهود دعوية متميزة في المناطق المختلفة.

وفي ختام اللقاء أبدى الأئمة تفاعلًا إيجابيًا، وتم فتح باب النقاش حول أبرز التحديات التي تواجه العمل الدعوي.

حيث أكد وكيل الوزارة دعمه الكامل لهم مع توجيه مديري الإدارات الثلاث بتقديم التيسيرات اللازمة وتوفير الدعم الكامل لنجاح الرسالة الدعوية على أكمل وجه.

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