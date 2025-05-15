قائمة المرشحين لجائزة مدرب الموسم في الدوري الإنجليزي

كشفت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز عن أسماء المرشحين لجائزة أفضل مدرب في الموسم الحالي وعلى رأسهم أرني سلوت مدرب ليفربول.

المرشحين لجائزة أفضل مدرب في الدوري الإنجليزي

ويتنافس على الجائزة كل من توماس فرانك مدري برينفورد، وإيدي هاو مدرب نيوكاسل، ونونو إسبيريتو سانتو مدرب نوتنجهام، وفيتور بيريرا مدرب وولفرهامبتون، وأرني سلوت مدرب ليفربول.

وأصبح سلوت أول مدرب هولندي في التاريخ يرفع لقب الدوري الانجليزي، حيث بدأ خلافة يورجن كلوب في مهمة مستحيلة، لكن سلوت جعلها تبدو سلسة.

ورث سلوت نفس تشكيلة سلفه إلى حد كبير، وأعاد أسلوبه القائم على الاستحواذ، وحصدوا اللقب قبل أربع مباريات من نهاية الموسم، معادلين الرقم القياسي لمانشستر يونايتد بـ 20 لقبًا في الدوري الإنجليزي الممتاز.

كما أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز عن أسماء المرشحين لجائزة أفضل لاعب في الموسم الجاري، وجاء على رأسهم النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول.

المرشحين لجائزة أفضل لاعب في الموسم

وينافس محمد صلاح على الجائزة كل من رايان جرافينبيرخ وفيرجيل فان دايك لاعبا ليفربول إلى جانب ثنائي نوتنجهام فورست، مورجان جيبس-وايت وكريس وود، بالإضافة إلى مهاجم نيوكاسل يونايتد، ألكسندر إيزاك، وجناح برينتفورد، برايان مبيومو، ولاعب وسط أرسنال، ديكلان رايس.

موسم رائع لمحمد صلاح

قدّم صلاح موسمًا من أروع مواسم الدوري الإنجليزي الممتاز على الإطلاق، حيث سجّل خمسة أهداف وصنع ست تمريرات حاسمة أكثر من أي لاعب آخر.

ويفصل مو هدف أو تمريرة حاسمة واحدة فقط عن معادلة الرقم القياسي لأكثر اللاعبين مساهمة في الأهداف في موسم واحد، وهو رقم قياسي مشترك بين آلان شيرر وأندرو كول، اللذين حققا أرقامهما القياسية في مواسم من 42 مباراة.

ويحتل صلاح المركز الثاني مناصفةً في عدد الفرص التي صنعها هذا الموسم، برصيد 85 فرصة، ويفصله تمريرتين حاسمتين فقط عن معادلة الرقم القياسي المسجل في موسم واحد في الدوري الإنجليزي الممتاز.

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