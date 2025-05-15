نيابة النقض توصي بإعدام قاتل "طالبة البراجيل" أمل ناصر

أوصت نيابة النقض – في رأيها الاستشاري غير الملزم للمحكمة – برفض الطعن المقدم من "أندرو ح" على الحكم الصادر ضده بالإعدام شنقًا، بعد إدانته بقتل طالبة البراجيل "أمل ناصر" – ابنة خاله – ذبحًا.

وكشفت نيابة النقض الجنائي عن رأيها في الحكم المطعون فيه، مشيرة إلى أن وقائع الدعوى – كما استقرت في يقين المحكمة واطمأن إليها وجدانها – قد جاءت مستخلصة من أوراق القضية والتحقيقات وما دار بجلسات المحاكمة.

وتتلخص الوقائع في أن المتهم أندرو حربي انقاد بنفسه إلى طريق الفساد والانحراف، بعد أن طوع نفسه العليلة إلى سوء المسعى وضلالة النية وفساد العقيدة.

وأشارت إلى أنه أصبح في شبابه "شخصًا عجيب الأنماط، غريب الأخلاط"، فعمد إلى خرق القوانين السماوية والبشرية، وبدأ رحلة انحرافه بمشاهدة المقاطع والأفلام الإباحية، فاستحوذ عليه الشيطان واتخذه سبيلًا إلى الإثم والبغي، ليجمعه مع من هم على شاكلته في رحلة مهينة، حيث استيقظت بداخله رغبات جنسية جامحة ومنحرفة أخرجته عن المألوف، وأبعدته عن القيم الاجتماعية والأخلاقية، حتى ظن أنه حر من القيود والنظام والقانون، فتمرد على كل ذلك دون مبالاة بالعواقب، ولم يرتدع عن ضلاله.

وقالت النيابة: إن المتهم "أندرو" أطلق لشيطانه العنان، باحثًا عمّا يرضي رغباته المريضة، فاختار ضحيته من أقرب الناس إليه، وهي الطفلة المجني عليها "أمل نصري" ابنة خاله، قاصدًا مواقعتها كرهًا وتوجه إلى مسكنها صباح يوم 10 فبراير 2022، بعد أن تأكد من وجودها بمفردها، لانشغال بقية أفراد أسرتها في العمل. طرق الباب، وما إن فتحت له حتى دخل إلى الداخل مستغلًا صلة القرابة بينهما. استغل غفلتها، واستولى على سكين دون علمها، ثم شهره في وجهها وطلب منها خلع ملابسها بالكامل وتمكينه من اغتصابها. انصاعت لأوامره مكرهة، فأغلق باب العقار من الداخل بالترباس. قادها إلى غرفتها، وبدأ في تقبيلها وملامسة مواضع حساسة من جسدها، إلا أن محاولته فشلت لحضور شقيقها المفاجئ، وسماع المجني عليها أصواتًا من الخارج فحاولت الاستغاثة.

وأضافت النيابة: عند مشاهدتها لشقيقها واقفًا أمام باب العقار من خلال كاميرات المراقبة المثبتة بالمنزل، انتابها الأمل فحاولت الاستغاثة، إلا أن المتهم سارع بسحبها عنوة إلى غرفة والديها، ولف ذراعه الأيسر حول عنقها، وكتم أنفاسها بيده، ثم عاجلها بطعنة في بطنها باستخدام السلاح الأبيض الذي كان بحوزته، بسبب استمرارها في الصراخ وطلب النجدة، لكنها واصلت استغاثتها رغم إصابتها.

وتابعت النيابة أن المتهم عقد العزم وبيت النية على قتل المجني عليها خوفًا من افتضاح أمره بعد رؤيته لشقيقها يقف على باب الشقة. ونفاذًا لما نواه، استل سلاحًا أبيض آخر –سكينًا حاد النصل– كان قد عثر عليه في صالة الشقة، ثم توجه إلى غرفة والديها مجددًا، وأمسك برأس المجني عليها بيده اليسرى، وقام بنحرها بالسكين التي كانت في يده اليمنى، ثم ألقى بجسدها على السرير. لكنها لم تفقد الوعي، واستمرت في الاستغاثة، فذبحها مرة أخرى، محدثًا بها جرحًا ذبحيًا غائرًا مستعرضًا بطول 15 سم في مقدم العنق، ظهر منه قطع في عضلات الرقبة والأوردة والشرايين والقصبة الهوائية والمريء، وصولًا إلى الفقرات العنقية.

كما أحدث جرحًا آخر بطول 2 سم أعلى يمين البطن، ما تسبب في نزيف دموي وإصابتها بصدمة نزفية حادة وصعوبة في التنفس، أدت إلى وفاتها، وذلك وفق ما ورد بتقرير الصفة التشريحية. وبعد ارتكاب جريمته، استولى المتهم على الهاتف المحمول الخاص بالمجني عليها.

وذكرت النيابة أن ما ثبت في التحقيقات بشأن سن المجني عليها، وما أوضحه الحكم سابقًا من استشهاده بتلك الأدلة لإثبات التهمة بحق الطاعن – خلافًا لما يدعيه – يعد كافيًا. إذ إن القانون لم يشترط صيغة معينة لعرض الواقعة المستوجبة للعقوبة أو للظروف التي وقعت فيها. ومتى كان مجموع ما أورده الحكم كافيًا لتفهم الواقعة بأركانها وظروفها كما استخلصتها المحكمة، فإن ذلك يُعد محققًا لمقتضى القانون.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.