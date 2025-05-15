القومي للمسرح يفتح باب المشاركة بمسابقتي المقال النقدي والدراسة النظرية بالدورة 18

أعلنت إدارة المهرجان القومي للمسرح المصري، برئاسة الفنان محمد رياض، عن فتح باب المشاركة في مسابقات الدورة الثامنة عشرة لعام 2025، وذلك خلال الفترة من 15 مايو وحتى 30 يونيو 2025، عبر الموقع الرسمي للمهرجان.

مسابقتي المقال النقدي والدراسة النظرية البحثية

وتشمل المسابقات المعرفية المميزة لهذا العام مسابقة "المقال النقدي التطبيقي ومسابقة الدراسة النظرية البحثية"، واللتين تستهدفان دعم النقد المسرحي الرصين والدراسات الأكاديمية الجادة في الحقل المسرحي.

وشروط المشاركة في مسابقة الدراسة النظرية "البحثية":

- ألا يقل عدد كلمات الدراسة عن 10,000 كلمة، وألا تكون الدراسة قد نُشرت سابقًا، سواء ورقيًا أو إلكترونيًا، وألا يكون المتقدم قد نال عنها أي درجة علمية أو ترقية أكاديمية، وألا تكون الدراسة قد فازت في أي مسابقة أخرى، ويتم التقديم حصريًا عبر الاستمارة الإلكترونية الرسمية للمهرجان.

أما شروط المشاركة في مسابقة المقال النقدي التطبيقي: يجب أن يكون المقال قد نُشر فعليًا خلال الفترة من 1 يوليو 2024 حتى 30 يونيو 2025، في إحدى الصحف أو المنصات الإلكترونية المعتمدة، وألا يقل حجم المقال عن 1500 كلمة ولا يزيد على 2000 كلمة، والتقديم يتم أيضًا عبر الاستمارة الإلكترونية الرسمية المخصصة للمسابقة.

-تشكل مسابقتا الدراسة النظرية والمقال النقدي أحد الأعمدة الفكرية للمهرجان، إذ تهدفان إلى تنمية الوعي النقدي المسرحي، وتحفيز الكتاب والنقاد والباحثين على تحليل التجارب المسرحية المصرية، وتقديم قراءات متعمقة تساعد في توثيق وتطوير الأداء المسرحي. وتسهم هذه المسابقات في ربط الحركة المسرحية بمرجعياتها الأكاديمية والنقدية، وتفتح المجال أمام الأصوات الجديدة في عالم النقد والدراسة المسرحية لتقديم إسهاماتهم في مناخ احترافي يحترم الإبداع الفكري.

المهرجان القومي للمسرح المصري

ومنذ انطلاقه عام 2006، يُعد المهرجان القومي للمسرح المصري المنصة الرسمية الأبرز للاحتفاء بإبداعات المسرح المصري في مختلف أنماطه وتياراته.

ويُقام المهرجان تحت إشراف وزارة الثقافة المصرية، ويجمع سنويًا عشرات العروض المسرحية من فرق الدولة والمستقلة والجامعات، إلى جانب فعاليات فكرية ونقدية وورش تدريب.

ويشكل المهرجان تظاهرة سنوية مهمة لتبادل الخبرات المسرحية، واستكشاف التجارب الجديدة، وتكريم المبدعين في مختلف فروع المسرح.

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