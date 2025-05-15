سون يتعرض لمحاولة ابتزاز من سيدة والشرطة تتدخل

كشفت الوكالة المسؤولة عن أعمال قائد توتنهام، سون هيونج مين، اليوم الخميس، أنه تقدم بشكوى إلى شرطة كوريا الجنوبية زاعمًا أنه كان ضحية لمحاولة ابتزاز.

ابتزاز سون والشرطة تتدخل

قالت وكالة سون هيونج مين التي تمثله في بيان: "تجري الشرطة تحقيقات حاليًا، وسنوافيكم بالنتائج بمجرد توافرها".

وأضافت: "نود أن نخبركم أن سون هيونج مين هو بوضوح الضحية في هذه الحادثة".

ونقلت وسائل إعلام محلية عن الشرطة المحلية أنها ألقت القبض على امرأة في العشرينات من عمرها ورجل في الأربعينات من عمره، وتحقق في مزاعم محاولتهما الحصول على أموال من سون من خلال ادعاء الحمل المزيف.

ويحظى سون 32 عامًا بشعبية كبيرة في كوريا الجنوبية، كونه أحد أفضل اللاعبين في الدوري الإنجليزي الممتاز.

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