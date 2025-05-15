بعد أرنولد، ريال مدريد يحسم صفقة جديدة من الدوري الإنجليزي

وصل دين هويسن، المدافع الإسباني ولاعب فريق بورنموث، إلى مدريد للتوقيع على عقد انضمامه إلى ريال مدريد خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ريال مدريد يحسم صفقة هويسن

هويسن، البالغ من العمر 20 عامًا، مطلوبًا من قبل أندية إنجليزية كبيرة مثل ليفربول وتشيلسي وآرسنال، لكنه اختار ريال مدريد.

وبحسب الصحفي الإيطالي فابريزو رومانو خبير الانتقالات فإن إدارة ريال مدريد تجري مفاوضات مع اللاعب حول عقد لمدة خمس سنوات، ومن المتوقع أن يتم التوصل إلى اتفاق نهائي.

كما تم التوصل إلى تفاهم بين ريال مدريد وبورنموث بشأن تفعيل الشرط الجزائي في عقد هويسن بقيمة 50 مليون جنيه إسترليني، سيتم دفعها على ثلاث دفعات.

وسيكون دين هويسن ثاني صفقات النادي الملكي في الصيف بعد التوصل لاتفاق مع ترينت الكسندر أرنولد من ليفربول في صفقة انتقال حر.

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