آرسنال يكشف عن قميص الموسم الجديد 2025-2026 (صور)

كشف نادي أرسنال الإنجليزي عن قميص الفريق الذي يخوض به مباريات الموسم المقبل 2025-2026 حيث حافظ على اللونين الأبيض والأحمر المعتاد.

ويحتل آرسنال المركز الثاني بالدوري الإنجليزي في الموسم الحالي كما وصل لدور نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

ترتيب الدوري الإنجليزي بعد الجولة الـ 36

1- ليفربول 83 نقطة

2- آرسنال 68 نقطة

3- نيوكاسل يونايتد 66 نقطة

4- مانشستر سيتي 65 نقطة

5- تشيلسي 63 نقطة

6- أستون فيلا 63 نقطة

7- نوتينغهام فورست 62 نقطة

8- برينتفورد 55 نقطة

9- برايتون 55 نقطة

10- بورنموث 53 نقطة

11- فولهام 51 نقطة

12- كريستال بالاس 49 نقطة

13- إيفرتون 42 نقطة

14- وولفرهامبتون 41 نقطة

15- وست هام يونايتد 40 نقطة

16- مانشستر يونايتد 39 نقطة

17- توتنهام هوتسبير 38 نقطة

18- إبسويتش تاون 22 نقطة

19- ليستر سيتي 22 نقطة

20- ساوثهامتون 12 نقطة



جدول ترتيب فرق الدوري الانجليزي

وتوج ليفربول رسميا ببطولة الدوري الإنجليزي قبل أكثر من جولة، فيما تحدد مثلث الهبوط بهبوط إبسويتش تاون، ليستر سيتي، ساوثهامتون إلى التشامبيونشيب.

واشتعلت المنافسة على المراكز المؤهلة لبطولة دوري أبطال أوروبا قبل الجولتين المتبقيتين من البريميرليج.

ومن المقرر أن يتأهل أول 5 فرق من الدوري الإنجليزي للمشاركة في دوري أبطال أوروبا بالموسم الجديد بالاضافة لفريق سادس بين مانشستر يونايتد أو توتنهام بعد وصولهما لنهائي الدوري الأوروبي 2025.

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