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رئيس جامعة جنوب الوادي يكرم الفائزين بالمركز الثاني في مسابقة أوائل الطلاب بقصر العيني

رئيس جامعة جنوب الوادي
رئيس جامعة جنوب الوادي يكرم الفائزين في مسابقة أوائل الطلاب

كرم الدكتور أحمد عكاوي رئيس جامعة جنوب الوادي، التابعة لمحافظة قنا، طلاب كلية طب الفم والأسنان الفائزين بالمركز الثاني في مسابقة أوائل الطلاب التي نظمتها كلية طب قصر العيني.

 تكريم طلاب كلية الأسنان بقنا
جاء ذلك بحضور الدكتور أحمد طلعت تميرك عميد كلية طب الفم والأسنان 
وأوضح رئيس جامعة جنوب الوادي، بأن هذا الفوز يؤكد تميز طلاب الجامعة  وتحقيقهم الاستفادة القصوى من مصادر التعلم المتاحة  بالجامعة وفقا لأحدث الممارسات، ووجه عكاوي التهنئة للطلاب على تفوقهم في ظل منافسة 32 فريقا من مختلف الجامعات المصرية.

وأضاف الدكتور أحمد طلعت تميرك، عميد كلية طب الفم والأسنان بقنا، بأن المسابقة شهدت منافسة قوية بين الطلاب في مختلف مجالات التخصص، وحصلت الكلية على مراكز متقدمة فى كل التخصصات والمركز الثاني في علاج الجذور.

وأشار تميرك، إلى أن هذا التميز جاء تتويجًا لجهود الجامعة برئاسة الدكتور أحمد عكاوي، وجهود الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة، والجهاز الإداري بكلية طب الأسنان بالجامعة، ودليلًا على المستوى العلمي المتميز الذى وصلت إليه الكلية.

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