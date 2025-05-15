الخميس 15 مايو 2025
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حوادث

ضبط مطبعة غير مرخصة بعين شمس بداخلها 52 ألف مطبوع تجاري مخالف

ضبط مطبعة غير مرخصة
ضبط مطبعة غير مرخصة بعين شمس

تمكنت الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة من ضبط مطبعة غير مرخصة بمنطقة عين شمس بالقاهرة، تقوم بطباعة مطبوعات تجارية مخالفة للقانون.

وأكدت المعلومات والتحريات أن مالك المطبعة يقوم بطباعة العديد من المطبوعات التجارية بدون تفويض أو أوامر توريد أو إذن كتابي من أصحاب الحقوق المادية والأدبية، بالمخالفة لأحكام القانون.

وعقب تقنين الإجراءات، تم استهداف المطبعة المشار إليها وضبط مالكها، وبتفتيش المكان في حضوره، عُثر على 52 ألف مطبوع تجاري متنوع بدون تفويض من أصحاب الحقوق. وبمواجهته، أقر بارتكاب المخالفات بقصد تحقيق أرباح مادية غير مشروعة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، ويأتي ذلك في إطار استمرار جهود وزارة الداخلية لحماية حقوق الملكية الفكرية والتصدي لكافة صور التعدي عليها.

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