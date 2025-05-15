جهاز تنمية المشروعات يوقع عقد تمويل مع البنك العربي الأفريقي بـ150 مليون جنيه

أكد باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر حرص الجهاز على تنسيق مختلف الجهود مع المؤسسات المصرفية الكبرى لإتاحة جميع أنواع الدعم التمويلي لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة خاصة الصناعية والإنتاجية.

وياتي ذلك تماشيا مع توجهات الدولة وتنفيذًا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس إدارة الجهاز لتهيئة سبل النجاح والتطوير للمشروعات ومساعدتها على التوسع وزيادة الإنتاج من خلال توفير التمويلات اللازمة لها، ومن ثم اتاحة المزيد من فرص العمل اللائقة والمستدامة للشباب والخريجين والمساهمة بشكل عام في تنمية الاقتصاد الوطني.

تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة

وجاءت تصريحات رحمي على هامش توقيع عقد بين جهاز تنمية المشروعات والبنك العربي الأفريقي الدولي بإجمالي بلغ 150 مليون جنيه من جهاز تنمية المشروعات حيث قام بالتوقيع باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، وتامر وحيد نائب رئيس مجلس إدارة البنك العربي الأفريقي الدولي والعضو المنتدب، وذلك بحضور محمد مدحت نائب رئيس الجهاز و أسامة بكري رئيس القطاع المركزي لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالجهاز وعدد من قيادات الجهاز والبنك.

وأوضح رحمي أن البنك العربي الأفريقي الدولي سيقوم بإعادة إقراض التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في جميع محافظات الجمهورية حيث يستهدف أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة الجديدة والقائمة، مع التركيز على تمويل المشروعات الجديدة والمشروعات الخاصة بالمرأة، بحد أقصى 15 مليون جنيه بالنسبة للمشروعات الصغيرة و30 مليون جنيه بالنسبة للمشروعات المتوسطة، على أن يستخدم القرض في تمويل شراء الآلات الجديدة وتمويل رأس المال العامل للمشروعات الجديدة والقائمة وفق الاشتراطات.

من جانبه، أوضح تامر وحيد نائب رئيس مجلس إدارة البنك العربي الأفريقي الدولي والعضو المنتدب أن هذا التعاون يأتي إيمانا من البنك العربي الأفريقي الدولي بأهمية دور قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة على الاقتصاد المصري.

وأكد أن البنك العربي الأفريقي الدولي منفتح أمام سبل التعاون مع كافة شركاء النجاح لتوفير فرص تمويلية تنافسية يتم تخصيصها لدعم هذا القطاع، مع العلم أن البنك يولي عناية خاصة لتطوير ودعم نمو هذا القطاع من خلال طرح منتجات تمويلية جديدة خلال الفترة القادمة بالإضافة إلي حلول تقنية حديثة مواكبة للتطور التكنولوجي القائم بالقطاع المالي.

وأكد الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات أن الجهاز يحرص على التوسع في تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وكذلك المشروعات الابتكارية سواء تم التمويل بطريق مباشر من خلال الجهاز أو من خلال تنسيق الجهود مع مختلف الجهات والبنوك والجمعيات الأهلية والمبادرات العاملة في مجال تلك المشروعات أو من خلال ما يؤسسه أو يساهم فيه من شركات، وذلك حرصا من الجهاز على إتاحة برامج تمويلية متنوعة لأصحاب المشروعات لمساعدتهم على إقامة مشروعات جديدة أو التوسع في مشروعاتهم القائمة.

وأشار إلى أن ذلك يأتي في إطار المساهمة الفعالة للجهاز في البرنامج الوطني الهادف لتهيئة المناخ اللازم للاستثمار وتفعيل توجيهات الحكومة لتشجيع وتحفيز المواطنين على الدخول إلى سوق العمل من خلال هذه المشروعات وكذلك نشر وتشجيع ثقافة ريادة الأعمال والبحث والإبداع والابتكار

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