الخميس 15 مايو 2025
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حوادث

رفع أولى جلسات محاكمة نجل محمد رمضان في واقعة التعدي على طفل

محمد رمضان
محمد رمضان

رفعت محكمة الطفل بمدينة 6 أكتوبر، منذ قليل، أولى جلسات محاكمة نجل الفنان محمد رمضان، على خلفية اتهامه بالتعدي على زميله داخل نادي "نيو جيزة".

وشهدت الجلسة حضور والدة المجني عليه، التي حرصت على متابعة وقائع المحاكمة، في حين غاب كل من الفنان محمد رمضان ونجله المتهم عن الحضور.

وخلال الجلسة، استمعت المحكمة إلى مرافعة دفاع الطرفين، حيث أوضح محامي نجل الفنان أن موكله تغيّب عن الحضور نتيجة تعرضه لوعكة صحية مفاجئة مساء أمس، عقب علمه بموعد الجلسة.

تغيب الفنان محمد رمضان ونجله عن الجلسة

وشهدت الجلسة تغيب كل من الفنان محمد رمضان ونجله عن حضور جلسة محاكمة الأخير، في اتهامه بالتعدي على صغير بنادي نيو جيزة.

دفاع الضحية يطالب بمليون جنيه تعويض

وطالب دفاع أسرة الطفل ضحية ابن الفنان محمد رمضان المتهم بضربه داخل النادي بمبلغ مليون جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت، عما لحق بالمجني عليه من إيذاء نفسي، بسبب حالة الرعب التي سببها له المشكو في حقه. 

عريضة الدعوى المقدمة للنيابة في اتهام نجل محمد رمضان

وتضمنت عريضة الدعوى المقدمة لنيابة أكتوبر الكلية سرد وقائع اتهام الفنان محمد رمضان بمشاركة ابنه في إلقاء الرعب في قلب الطفل "عمر" المجني عليه، حيث ارتكب الفنان جريمتين الأولى تمثلت في قيامه باحتجاز "عمر" دون وجه حق  عندما تواصل عبر خاصية "الفيديو" مع ابنه "علي" الذي ظل يطارد الطفل المجني عليه وأصدقائه بالهاتف ليشاهدهم والده حتى دخل "عمر" إلى الحمام وفي تلك اللحظة طلب منه والده الفنان محمد رمضان احتجاز الطفل في الحمام ووضع "كرسي ومقشة" على الباب لمنعه من الخروج حتى ساعده طفل آخر وحرره من الاحتجاز، بعدما فتح له الباب وهو ما شهد به الطفل أمام النيابة العامة.

وكشفت دعوى التعويض الجريمة الثانية المتهم بها الفنان محمد رمضان بالتواطؤ والاشتراك مع ابنه في ضرب المجني عليه بدون آلة حيث أمسك الفنان بالطفل "عمر" حتى يسمح لابنه "علي" بصفعه على وجهه أمام كافة رواد النادي ما أحدث الإصابة التي وردت بالتقرير الطبي.

وبدأت الواقعة بتلقي مدير مباحث الجيزة اللواء محمد الشرقاوي، إخطارًا من مدير المباحث الجنائية اللواء هاني شعراوي، مفاده ورود بلاغ لمفتش مباحث أكتوبر العقيد أحمد أبو بكر، من رولا عبدالله، مديرة بشركة إعلانات وبصحبتها نجلها عمر محمد (11 سنة)، تتهم فيه نجل الفنان محمد رمضان بالتعدي بالضرب على نجلها.

وأكدت والدة الطفل المتضرر من نجل محمد رمضان، في بلاغها، أن الثاني تشاجر مع ابنها وضربه على وجهه، الأمر الذي تسبب في إصابته بكدمة.

وأضافت في بلاغها، أن الفنان محمد رمضان شاهد نجله وهو يعتدي على ابنها ولم يردعه عن تصرفه السيئ، وتولت النيابة التحقيق. 

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