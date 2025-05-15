الخميس 15 مايو 2025
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أخبار مصر

رئيس الوزراء يبدأ زيارة إلى منجم السكري

رئيس مجلس الوزراء،فيتو
رئيس مجلس الوزراء،فيتو

يبدأ رئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي زيارة إلى منجم السكرى، اليوم الخميس، ويرافقه عدد من كبار المسئولين لمتابعة الأعمال داخل المنجم.

ومن المقرر أن يتفقد رئيس الوزراء العمل داخل المنجم، ومتابعة أبرز التحديات التي تواجه صناعة التعدين ومحاور خطط التطوير، بالإضافة إلى ما يقدمه المنجم من أداء في مجال الصحة والسلامة المهنية.

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