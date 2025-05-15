مصرع بائع متجول أسفل عجلات قطار الصعيد في نجع حمادي

لقي بائع متجول مصرعه، اليوم الخميس، إثر سقوطه أسفل عجلات القطار أثناء توقفه على رصيف محطة سكة حديد نجع حمادي، شمال محافظة قنا.

تفاصيل البلاغ في قنا

تلقى اللواء مدير أمن قنا إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بورود بلاغ من النجدة بسقوط أحد المواطنين من قطار بمحطة نجع حمادي، ما أسفر عن وفاته في الحال.

وبالفحص، تبين أن الضحية يُدعى أحمد عبده حسين، 19 عامًا، بائع متجول، ومقيم بقرية القناوية التابعة لمركز نجع حمادي.

تم نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى نجع حمادي العام تحت تصرف النيابة العامة، فيما جرى تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات، وكُلفت وحدة المباحث بكشف ملابسات الحادث.

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