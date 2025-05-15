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رياضة

الرئيس التنفيذي لـ ميلان: موسمنا فاشل رغم التتويج بالسوبر الإيطالي

ميلان
ميلان

أكد جورجيو فورلاني الرئيس التنفيذي لنادي ميلان الإيطالي، أن موسم فريقه أصبح فاشلا، بعد خسارة لقب كأس إيطاليا، أمس الأربعاء، في المباراة النهائية ضد بولونيا بنتيجة (1-0).

 

وقال فورلاني في تصريحات أبرزها موقع "توتوميركاتو" الإيطالي: "أولا، أهنئ بولونيا على هذا الإنجاز التاريخي، ثم أود القول بأن موسمنا فاشل، لا يمكننا إنكار ذلك".

وشدد: "رغم الفوز بكأس السوبر الإيطالي إلا أننا بعيدون عن الأهداف التي وضعناها لأنفسنا، لا يزال أمامنا مباراتان في الدوري، دعونا نحاول إنهاء الموسم بأفضل طريقة ممكنة".


وتابع: "نشارك خيبة أمل الجماهير، لقد ارتكبنا العديد من الأخطاء وعلينا التطلع للمستقبل، والتصحيح لنعود إلى حيث نطمح".

وعما إذا كان ذلك وقت اتخاذ القرارات الحاسمة، رد فورلاني: "في هذه اللحظة أشعر بخيبة أمل كبيرة تجاه المباراة، تجاه كأس كان بإمكاننا الفوز به، لا أشعر برغبة في الرد الآن، لايزال أمامنا 12 يوما ومباراتان، سنتخذ القرارات ثم سنرى".

وبخلاف خسارة الكأس، فقد ودع ميلان دوري أبطال أوروبا من الملحق المؤهل لدور الـ16، كما أنه يحتل حاليًا المركز الثامن في الدوري الإيطالي برصيد 60 نقطة.

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