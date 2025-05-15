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أخبار مصر

تصدير 23 ألف طن فوسفات، حركة السفن والبضائع بموانئ البحر الأحمر

موانئ فيتو
موانئ فيتو

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 11 سفينة وتم تداول 33000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 589 شاحنة و20 سيارة.

 


تصدير 23 ألف طن فوسفات عبر ميناء سفاجا

 

 حيث شملت حركة الواردات 1000 طن بضائع، 213 شاحنة و20 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 32000 طن بضائع، 376 شاحنة و15 سيارة. 
حيث يستعد ميناء سفاجا اليوم لمغادرة السفينة  GLAMOR علي متنها 23000 طن فوسفات تصدير الي الهند وتغادر ايضا السفينة  PELAGOS EXPRESS، فيما غادر الميناء بالأمس ALCUDIA EXPRESS. 

 

 

كما تم تداول 2500 طن بضائع، 295 شاحنة بميناء نويبع من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) للسفينتين الحسين وآيلة  . 


وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 1645 راكب.
 

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البحر الأحمر هيئة موانئ البحر الاحمر حركة الواردات حركة الصادرات ميناء سفاجا اليوم

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