وصول أول قطار مكيف للخط الأول لمترو الأنفاق إلى ميناء الإسكندرية (صور)

أعلن الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل عن وصول أول قطار مكيف للخط الأول لمترو الأنفاق إلى ميناء الإسكندرية، وذلك ضمن الصفقة المبرمة مع شركة ألستوم الفرنسية لتنفيذ أعمال تصميم وتصنيع واختبار والتجهيز للخدمة وتوريد عدد 55 قطارا (9 عربات) بما في ذلك إجراء 1 عمرة جسيمة شاملة قطع الغيار للقطارات وتوريد معدات لورشة طرة وتنفيذ أعمال الصيانة لمدة 8 سنوات وبتمويل حكومي ميسر من الحكومة الفرنسية، وذلك ضمن خارطة الطريق المشتركة الموقعة بين وزارة النقل المصرية ووزارة الاقتصاد والمالية الفرنسية.

الصفقة تهدف إلى استيعاب الأعداد المتزايدة في ركاب الخط الأول بعد استكمال شبكة خطوط مترو الأنفاق وتنفيذ امتداد الخط الأول (المرج الجديدة -شبين القناطر) الجارى دراسته حاليًا.

وأوضح الوزير أن هذا المشروع يهدف إلى إستيعاب الأعداد المتزايدة في ركاب الخط الأول بعد استكمال شبكة خطوط مترو الأنفاق (5 خطوط) وتنفيذ امتداد الخط الأول (المرج الجديدة - شبين القناطر) الجاري دراسته حاليًا لاستيعاب مطالب النقل المتزايدة فى المسار من محطة المرج الجديدة حتى شبين القناطر.

كما يأتي ذلك في إطار خطة وزارة النقل لتطوير الخط الأول بالكامل من خلال تحديث كافة الأنظمة والوحدات المتحركة، حيث تم التعاقد مع الجانب الفرنسي على توريد عدد 55 قطارا مكيفا جديدا للخط والتعاقد مع الجانب الإسباني لإعادة تأهيل عدد 23 قطارا من القطارات العاملة بالخط، كما تم التعاقد مع شركة وطنية لتنفيذ أعمال تطوير ورشة طرة لتصبح قادرة على استيعاب القطارات الجديدة التي سيتم توريدها للخط، بالإضافة إلى أنه تم التعاقد مع تحالف مصري/فرنسي/ياباني لتنفيذ أعمال تطوير أنظمة الإشارات والاتصالات والتحكم المركزى وأعمال السكة والأعمال الكهروميكانيكية وأعمال القوى الكهربية.

جدير بالذكر أن هذه القطارات الجديدة تتميز بنظام تكييف عالي السعة وتم تزويدها بممر آمن يسمح بإنتقال الركاب بين العربات لمزيد من الراحة، والكاميرات التليفزيونية المثبتة فى مقدمتها للمراقبة المركزية للسكة، وشاشات LCD لاستخدامها لتزويد الركاب بالمعلومات، كما يمكن استخدامها في الأنشطة التجارية وذلك ببث الإعلانات التجارية مدفوعة الأجر، وأيضا يوجد أعلى الأبواب الجانبية شاشة لإعلام الركاب باسم المحطة النهائية قبل استقلالهم القطار، كما تم تخصيص أماكن للكراسى المتحركة وتزويدها بوسائل تثبيت لمساعدة ذوى الاحتياجات الخاصة فى عملية التنقل، وأيضا تزويد العربات بخرائط إليكترونية أعلى أبواب الركوب من الداخل تبين المسار عن طريق لمبات مضيئة لمساعدة فاقدى السمع.

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