وزيرا السياحة والتنمية المحلية يبحثان خطط تحصيل الرسوم من المنشآت الفندقية

عقد شريف فتحي وزير السياحة والآثار، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، اجتماعًا بحضور الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، ومسئولي وزارات كل من السياحة والآثار والتنمية المحلية والبيئة والمحافظة، وذلك بمقر وزارة التنمية المحلية بالعاصمة الإدارية الجديدة.

الرسوم التى يتم تحصيلها للمحافظات من المنشآت الفندقية

يأتى هذا الاجتماع فى إطار متابعة تنفيذ تكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء خلال اجتماع اللجنة الوزارية للسياحة.

وخلال الاجتماع تم مناقشة سبل التعاون لوضع آلية محددة للرسوم التى يتم تحصيلها للمحافظات من المنشآت الفندقية والسياحية على مختلف الخدمات التى يتم تقديمها وكذا تدقيق ومراجعة مختلف الرسوم والتوافق على قيم محددة لها وإعلانها بصورة واضحة بما يساهم فى توحيد الرسوم وجهة التحصيل وذلك من خلال جهة واحدة بالدولة وعبر منظومة إلكترونية، تشجعيًا للاستثمار السياحى وسعيًا من الحكومة لتخفيف الأعباء عن المستثمرين السياحيين ودفع المشروعات السياحية فى مختلف المحافظات.

كما تطرق الاجتماع إلى بحث تعزيز التعاون بين الوزارتين فيما يخص آليات الرقابة والتفتيش على المنشآت السياحية من جانب الوزارتين بما يساهم فى تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والسائحين، بالإضافة إلى بحث تعزيز دور الهيئات الإقليمية لتنشيط السياحة بالمحافظات بالتعاون مع الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحى ووضع خطة مستقبلية لرفع كفاءة العنصر البشرى من العاملين بما يحقق رؤية الدولة فى تنشيط السياحة والترويج للمقاصد السياحية المصرية المختلفة.

الارتقاء بالخدمات المقدمة بالمقاصد السياحية

ومن جانبه، أكد شريف فتحي على الاهتمام الذى توليه الدولة لقطاع السياحة والآثار وتضافر الجهود بين مختلف الوزارات والأجهزة المعنية للنهوض بهذا القطاع الحيوي وتذليل أى تحديات قد تواجه المستثمرين السياحيين والعمل على الارتقاء بالخدمات المقدمة بالمقاصد السياحية بهدف مضاعفة الحركة السياحية الوافدة، ودعم فرص الاستثمار السياحي لزيادة الغرف الفندقية واستيعاب الزيادة المستهدفة فى أعداد السائحين خلال السنوات المقبلة فى ظل ما تتمتع به مصر من مقومات سياحية فريدة ومتنوعة.

ومن جانبها، أكدت الدكتورة منال عوض، حرص الوزارة على التنسيق والتعاون مع وزارة السياحة والآثار فى وضع منظومة موحدة للإجراءات والرسوم التى يتم تحصيلها من المنشآت السياحية والفندقية بما يساهم فى دعم الاستثمار السياحي.

وشددت وزيرة التنمية المحلية على أهمية وضع خطة لتدريب العاملين بالهيئات الاقليمية لتنشيط السياحة بالمحافظات بمركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة والاستفادة من خبرات وزارة السياحة والآثار فى هذا الشأن لتوحيد الرسائل الترويجية للمقصد السياحى المصري وبما يحقق رؤية القيادة السياسية فى هذا الشأن.

دعم النشاط السياحى وخدمات المنشآت الفندقية والسياحية

كما استعرض محافظ القاهرة خلال الاجتماع الجهود التى تقوم بها المحافظة فى دعم النشاط السياحى والخدمات التى تقدمها للمنشآت الفندقية والسياحية فى العاصمة من أعمال تطوير ورفع كفاءة للمناطق المحيطة بتلك المنشآت وطبيعة الرسوم التى يتم تحصيلها من تلك المنشآت واستخداماتها.

وفى ختام الاجتماع تم الاتفاق على استمرار التنسيق والتواصل بين فرق العمل المعنية بوزارات التنمية المحلية والسياحة والآثار والبيئة لدراسة ما تم مناقشته تمهيدًا لعقد اجتماع آخر خلال الشهر الجاري قبل العرض على اللجنة الوزارية للسياحة برئاسة رئيس مجلس الوزراء.

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