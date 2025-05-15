تعظيم الاستفادة من المتبقيات الزراعية، ندوة لشئون البيئة بقنا

نظم جهاز شئون البيئة بمحافظة قنا وكنيسة السيدة العذراء والأنبا أنطونيوس، بالتعاون مع أسقفية الخدمات العامة والإدارة العامة للجمعيات الأهلية بوزارة البيئة، ندوة للتوعية البيئية بعنوان الوعى البيئي لتعظيم الاستفادة من المخلفات الزراعية، بمقر كنيسة السيدة العذراء والأنبا أنطونيوس بقرية فاو بحري، بحضور الدكتور أسعد محمد رئيس قسم التوعية والإعلام البيئي جهاز شئون البيئة فرع قنا،ونرمين رومانى ومنار متياس ونجي إسحاق خدام الكنيسة.

وأدار الندوة نرمين رومانى مقدما الشكر لتعاون جهاز شئون البيئة بقنا في نشر الوعي البيئي، واضحة للحضور الاستفادة من موضوع الندوة عن الوعى البيئى من خلال السلوكيات الإيجابية لدى المزارعين، مؤكدة أن الندوة ضمن حملة برنامج توعية البيئية أسقفية للخدمات العامة والاجتماعية.

وجاء ذلك تحت رعاية الأنبا تكلا مطران دشنا وتوابعها ورعاية نيافة الأنبا يوليوس، وكهنة الكنيسة ابونا يواقيم وابونا أبالي وابونا لوقا وابونا موسي.

وحاضر بالندوة الدكتور أسعد محمد رئيس قسم التوعية والإعلام البيئي جهاز شئون البيئة فرع تناول موضوع الندوة تعريف البيئة والمشكلات البيئية من حرق المخلفات الزراعية وأضرارها، وعرض الحلول من طرق تعظيم الاستفادة من المتبقيات الزراعية من الاستثمار به فى صناعة الأعلاف والسماد العضوي.

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