السيسي يصدر قرارين جمهوريين جديدين

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرار رقم 197 لسنة 2025 يُعدل تعيين القاضي أحمد عبد العزيز عبد المجيد قتلان - رئيس محكمة استئناف قنا - ليصبح رئيسًا لمحكمة استئناف أسيوط اعتبارًا من تاريخ صدور القرار الجمهوري وحتى 30/ 6/ 2025.

قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 197 لسنة 2025:

رئيس الجمهورية، بعد الاطلاع على الدستور وعلى قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972 وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 375 لسنة 2024 وعلى موافقة مجلس القضاء الأعلى بجلسته المعقودة في 20/ 1/ 2025؛ وبناءً على ما عرضه وزير العدل، قرر:

(المادة الأولى ) يُعدل تعيين السيد القاضى/ أحمد عبد العزيز عبد المجيد قتلان - رئيس محكمة استئناف قنا - ليصبح رئيسًا لمحكمة استئناف أسيوط، اعتبارًا من تاريخ صدور القرار الجمهوري وحتى 30/ 6/ 2025.

(المادة الثانية ) يُعين السيد القاضى/ أحمد محمد عبد الوهاب أبو عمر - الرئيس بمحكمة استئناف الإسكندرية - ليصبح رئيسًا لمحكمة استئناف قنا، اعتبارًا من تاريخ صدور القرار الجمهوري وحتى 30/ 6/ 2025.

(المادة الثالثة ) ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى وزير العدل تنفيذه.

صدر برئاسة الجمهورية في 24 شوال سنة 1446 هــ ( الموافق 23 أبريل سنة 2025 )، ونشر القرار بالجريدة الرسمية.

عبد الفتاح السيسي.

قرار جمهوري بالموافقة على اكتتاب مصر فى بنك التنمية الأفريقى بعدد 554770 سهمًا

كما أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرار رقم 642 لسنة 2024 بشأن الموافقة على اكتتاب جمهورية مصر العربية في الزيادة العامة لرأس المال القابل للاستدعاء في بنك التنمية الأفريقي بعدد 554770 سهمًا بما يعادل 7٫4 مليار دولار أمريكي.

وجاء القرار كالتالي:

قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 642 لسنة 2024 بشأن الموافقة على اكتتاب جمهورية مصر العربية في الزيادة العامة لرأس المال القابل للاستدعاء في بنك التنمية الأفريقي بعدد 554770 سهمًا بما يعادل 7٫4 مليار دولار أمريكي رئيس الجمهورية بعد الاطلاع على نص المادة (151) من الدستور، وبعد موافقة مجلس الوزراء، قرر:

(مادة وحيدة ) وافق على اكتتاب جمهورية مصر العربية في الزيادة العامة لرأس المال القابل للاستدعاء في بنك التنمية الأفريقي بعدد 554770 سهمًا بما يعادل 7٫4 مليار دولار أمريكى، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.

صدر برئاسة الجمهورية في 29 جمادى الآخرة سنة 1446 هــ ( الموافق 31 ديسمبر سنة 2024 )، ونشر القرار بالجريدة الرسمية اليوم.

عبد الفتاح السيسي

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.