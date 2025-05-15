الخميس 15 مايو 2025
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أخبار مصر

الأرصاد تحذر من موجة شديدة الحرارة بدءا من الجمعة

موجة شديدة الحرارة،فيتو
موجة شديدة الحرارة،فيتو

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من موجة شديدة الحرارة اعتبارا من غد الجمعة وتستمر حتى السبت المقبل، حيث ترتفع درجات الحرارة بقيم تتراوح من 5:7 درجات مئوية، حيث تصل للأربعينات بالقاهرة الكبرى.

الأرصاد تعلن حالة الطقس المتوقعة غدا وتحذر من شبورة كثيفة على هذه المناطق

حالة الطقس غدا الخميس 15-5-2025 في محافظة الفيوم


وكشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط درجات الحرارة خلال الموجة الحارة:

القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى: 37: 40

درجة الحرارة الصغرى:  26:23

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى: 37:31

درجة الحرارة الصغرى: 15: 19

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 38: 43

درجة الحرارة الصغرى: 25: 26

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:42:45

درجة الحرارة الصغرى:27: 28
 

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس اليوم، حيث يسود طقس حار على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد  وشديد الحرارة على الجنوب، معتدل ليلا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.


الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس نهارا

ومن المتوقع أن يسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري وعلى السواحل الشمالية الغربية وعلى شمال الصعيد وشديد الحرارة  على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس معتدل  في أول الليل، وفى الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.


وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من نشاط للرياح على  جنوب سيناء وأقصى غرب البلاد قد تكون مثيرة للرمال والأتربة وذلك على فترات متقطعة.


كما حذرت هيئة الأرصاد الجوية من شبورة مائية على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشرقية ووسط سيناء ومدن القناة وشمال الصعيد تكون كثيفة أحيانا على مناطق من السواحل الغربية.


كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط درجات الحرارة المتوقعة  اليوم:

القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى: 30

درجة الحرارة الصغرى:  20

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى: 26

درجة الحرارة الصغرى: 19

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر

درجة الحرارة العظمى:36

درجة الحرارة الصغرى: 23

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 33

درجة الحرارة الصغرى: 20

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:38

درجة الحرارة الصغرى:25

 

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