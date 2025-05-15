تصل لـ 60 ألف جنيه، أسعار السفرة بمعرض أثاث دمياط بالقاهرة (فيديو وصور)

يشهد "معرض أثاث دمياط" المقام حاليًا بأرض المعارض بمدينة نصر، إقبالًا لافتًا من الزوار الباحثين عن الجودة والتميز في عالم الأثاث، وخاصة فيما يتعلق بغرف السفرة.

المعرض، الذي تنظمه نقابة صناع الأثاث بدمياط، يمثل منصة فريدة للمصنعين لعرض منتجاتهم مباشرة للجمهور بأسعار تنافسية، وهو ما أكده السيد محمود الشامخ، صاحب إحدى شركات صناعة الأثاث بدمياط، الذي تحدث بحماس عن الإقبال الكبير الذي شهده جناح شركته.

فرصة ذهبية للتسوق بسعر التكلفة

أوضح الشامخ أن المعرض يمثل فرصة تسويقية ممتازة للمصنعين، حيث يتيح لهم بيع منتجاتهم "بسعر التصنيع"، وهو ما جذب شريحة واسعة من العملاء الذين أدركوا ميزة الشراء مباشرة من المنتج.

وأشار إلى أن مجموعته المعروضة من غرف السفرة تتميز بتنوع التصميمات والخامات، حيث تعتمد بشكل أساسي على "صناعة الخشب الطبيعي"، مؤكدًا أن "كله خشب طبيعي".



تشكيلة واسعة تلبي كافة الأذواق والاحتياجات

يقدم المعرض تشكيلة واسعة من غرف السفرة التي ترضي مختلف الأذواق والاحتياجات. تتضمن المعروضات "كولكشن سفر كامل" بمقاسات متنوعة، مع إمكانية إجراء أي تعديلات مطلوبة في المقاسات والتصميمات.

وأكد الشامخ على مرونة التصنيع لديهم، قائلًا: "أي تصميم لو حتى أي تصميم متاح مع أي عميل متاح أن هو يتنفذ ما فيش مشكلة".

جودة فائقة وتشطيب لا يضاهى

تتميز غرف السفرة المعروضة بجودة الدهانات والتشطيبات "على أعلى مستوى"، سواء من الداخل أو الخارج. وتتضمن بعض الموديلات كراسي "كابتونيه" بظهر خشبي أنيق.

ويشدد الشامخ على استخدام "خامات كلها، كلها خشب زمن طبيعي ما فيش أي خشب مصنع"، وهو ما يضمن متانة وجودة المنتج على المدى الطويل.

تعتبر الأسعار من أبرز عوامل الجذب في المعرض، حيث تبدأ من مستويات اقتصادية لتناسب مختلف الميزانيات.

ذكر الشامخ أمثلة لبعض الأسعار قائلًا: "في حاجات عاملة 39 ألف جنيه، في حاجات عاملة 50 ألف جنيه، في حاجات عاملة 60 ألف جنيه زي طقم السفرة الإيطالي"، مشيرًا إلى أن هذه الأسعار تمثل قيمة حقيقية مقارنة بالجودة المعروضة.

ولتعزيز ثقة العملاء، تقدم الشركات المشاركة ضمانًا على منتجاتها، حيث أكد الشامخ: "بنعطي ضمان خمس سنين أي فيها حاجة إحنا ملتزمين بيها بس ونطلع ونوصل ونركبها ونسلمها للعميل داخل المنزل". بالإضافة إلى ذلك، تتوفر "خدمة ما بعد البيع"، مما يضمن راحة ورضا العملاء.

يؤكد الشامخ على قدرة مصنعهم على تلبية كافة احتياجات العملاء فيما يتعلق بالتصميم والمقاسات والألوان والأقمشة.

يقول: "جميع التصميمات وجميع التعديلات أي تعديل وأي مقاس من شغلنا مطلوب أي عميل عايز مقاس معين في مكان معين إحنا بننفذله جميع اللي هو عايزه كله. إحنا في أي حاجة تخص التصنيع متاحة. بجميع الألوان والقماش، وأي تصميمات ما فيش فيها أي مشكلة بالنسبة لنا أي حاجة تخص التصنيع وبأسعار التكلفة إن شاء الله".

يشير الشامخ إلى وجود "منافسة جامدة" بين المصنعين المشاركين في المعرض، مؤكدًا أن "العميل أكبر مستفيد بالموضوع" نظرًا للأسعار التنافسية والجودة العالية.

نماذج فريدة تجمع بين الأصالة والحداثة

استعرض الشامخ بعض النماذج المميزة المعروضة، مثل "سفرة بيضاوي" مصنوعة من الخشب الطبيعي وتتضمن "وحدة تخزين" عملية.

كما لفت الانتباه إلى تصميمات النيش ذات "الكيرف" المصنوع من الخشب الطبيعي، مؤكدًا على جودة الدهان والتشطيب الداخلي والخارجي. وأشار إلى استخدام "دراف سوفت" في الوحدات المختلفة، وحتى المقابض مصنوعة من "خشب طبيعي".

مقارنة بالأسعار الخارجية وميزة الخصومات

يؤكد الشامخ أن الأسعار المعروضة في المعرض تمثل "فرق كبير" مقارنة بالأسعار في المعارض الأخرى، مشيرًا إلى أن "نقابة الأساس بتعمل خصم يعني في المكان فبتدي إتاحة فرصة مثلا للي بيصنع وعايز يعرض فيها فبيبقى حاجة كويسة لينا".

كما عرض نموذجًا لطاولة سفرة رخام إيطالي فاخرة، مشيرًا إلى إمكانية التعديل في الخامات والتصميمات، مع ضمان على جميع المنتجات الخشبية الطبيعية، مع توفر خيارات متنوعة لعدد الكراسي.

تشكيلة متنوعة تلبي كافة الأذواق الرفيعة

يضم المعرض أيضًا "ترابيزات بوحدة تخزين" وتشكيلة كبيرة تتميز "بالمقاسات بالأشكال بتاعتها بالتشطيب بالفينش طبعا حاجة دي كلها تشطيب من جوه زي من بره".

ويؤكد الشامخ على الاهتمام بأدق التفاصيل، قائلًا: "ده كده تشطيب من جوه زي من بره طبعا الدراف كلها سوفت طبعا كلها أخشاب طبيعية، هنا حتى منتول الكرسي رخام طبيعي كله جميع المستويات وجميع أي حاجة العميل محتاجها بالتصميمات كلها متاحة حتى الضهور الخشب كله بالقشرة بالتنجيد بالكابتونيه من جوه ده مدخلين معاه ميكس تنجيد مع قشرة مع خياطة قماش طبعا، كل ده جديد".

لمسة عصرية تجمع بين الزان والأرو

عرض الشامخ نموذجًا آخر لسفرة مصنوعة من "خشب زان" مع "قشرة أرو طبيعي"، مؤكدًا على جودة الخامات والتشطيبات المتاحة بألوان متنوعة.

ويشدد على أن "التشطيب من جوه زي من بره حتى اللي عارف ده قشر أرو طبيعي".

يختتم الشامخ حديثه بالتأكيد على التنوع الكبير في التصميمات المعروضة، قائلًا: "في حاجات منافسة كبيرة جدا جميع التصميمات ما فيش حاجة شبه الثانية اختلافات كثير جدا جميع التصميمات موجودة متاحة بالمقاسات كلها كل حاجة موجودة".

خصومات حقيقية وفرصة لا تعوض

من جانبه، أكد محمد مسلم، المدير التنفيذي لنقابة صناع الأثاث، أن المعرض يهدف إلى دعم صناع الأثاث في دمياط وتمكينهم من تسويق منتجاتهم عالية الجودة بأسعار تنافسية، وذلك في إطار التوجهات الرئاسية لتوفير السلع بأسعار مخفضة.

وأشار إلى أن الخصومات المقدمة في المعرض تتراوح بين 20% و40%، مما يجعل الأسعار "أكثر تنافسية مقارنة بأسعار السوق الأخرى".

إقبال جماهيري وإشادة بالجودة والأسعار

يذكر أن هذه هي المشاركة العاشرة أو الحادية عشر لنقابة صناع الأثاث بدمياط في مثل هذه المعارض، وقد شهد هذا العام "إقبالًا غير مسبوق من الزوار الذين أشادوا بتنوع المعروضات وجودة التصنيع والأسعار المناسبة".

يمثل "معرض أثاث دمياط" فرصة استثنائية للراغبين في تجديد منازلهم أو تأثيثها بقطع أثاث فريدة وعالية الجودة بأسعار لا تقبل المنافسة.

وتدعو النقابة الجميع لزيارة أرض المعارض بمدينة نصر قبل انتهاء فعاليات المعرض في السابع عشر من مايو للاستفادة من العروض والخصومات المميزة واقتناء غرف سفرة وأثاث يضفي جمالًا ورقيًا على منازلهم مباشرة من مصانع دمياط.

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