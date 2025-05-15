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رياضة

كل يوم بحجة، خالد بيبو يحذر الأهلي من حمزة علاء بعد أزمة تجديد عقده (فيديو)

حمزة علاء، فيتو
حمزة علاء، فيتو

كشف خالد بيبو، مدير الكرة السابق بالنادي الأهلي، عن أزمة تجديد عقد حارس مرمى الفريق الشاب حمزة علاء، مع المارد الأحمر.

 

وقال بيبو في تصريحات تليفزيونية: حمزة علاء كان بيتهرب طول الوقت من جلسات التجديد، وكل مرة كان يقدم حجة مختلفة.. مرة والده تعبان، ومرة بيعمل عملية، وفي النهاية قضيت سنة كاملة مش قادر أقعد معاه ولا مع والده.

وأضاف مدير الكرة السابق بالنادي الأهلي: كنا في الجهاز الفني بنفكر نمنعه من المشاركة في الأولمبياد كنوع من العقوبة على تهربه، لكن الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي، رفض وقال: احنا مش كده، والأهلي دايمًا بيتعامل باحترافية.

 

 

ويفاضل حمزة علاء حارس مرمى الأهلي بين 4 عروض محلية وعرض أوروبي للرحيل عن الأهلي في ميركاتو الصيف القادم حيث ينتهي تعاقده بنهاية الموسم الحالي مع القلعة الحمراء وأنهى الأهلي اتفاقه مع المقاولون لضم حارسه محمد سيحا في خطوة تمهيدية للموافقة على رحيل حمزة علاء. 

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