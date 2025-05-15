تعرف على الفائزين في مسابقة "أفضل بحث لشباب الباحثين في مصر"

أعلن المستشار الدكتور خالد القاضي مقرر لجنة ثقافة القانون والمواطنة وحقوق الإنسان بالمجلس الأعلى للثقافة، قائمة أسماء الفائزين في مسابقة «أفضل بحث لشباب الباحثين في مصر» تحت عنوان «القانون والمواطنة في الجمهورية الجديدة».. على النحو التالي:



أفضل بحث لشباب الباحثين في مصر

الجائزة الأولى: وقدرها عشرة آلاف جنيه؛ وحصل عليها الباحث محمد فايز محمد حسين - عن بحث بعنوان «تحديات ومقومات الانتقال الدستوري الآمن نحو العدالة الجنائية الرقمية في الجمهورية الجديدة».

الجائزة الثانية: وقدرها ثمانية آلاف جنيه؛ وحصل عليها الباحث/ أحمد إيهاب أحمد عبد الغني- عن بحث بعنوان «المواطنة وحماية البيانات الشخصية في الفضاء الرقمي».

الجائزة الثالثة: وقدرها خمسة آلاف جنيه؛ وحصلت عليها الباحثة/ نبيلة قطب رشدي زيد - عن بحث بعنوان «حقوق الإنسان في مواجهة الذكاء الاصطناعي: التنظيم القانوني للتمييز الخوارزمي في الجمهورية الجديدة.

وكانت لجنة القانون والمواطنة وحقوق الإنسان بالمجلس الأعلى للثقافة سبق وأعلنت عن المسابقة ضمن عدد كبير من المسابقات التي ينظمها المجلس الأعلى للثقافة.

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