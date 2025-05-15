الخميس 15 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

تعرف على الفائزين في مسابقة "أفضل بحث لشباب الباحثين في مصر"

الأعلى للثقافة، فيتو
الأعلى للثقافة، فيتو

أعلن المستشار الدكتور خالد القاضي مقرر لجنة ثقافة القانون والمواطنة وحقوق الإنسان بالمجلس الأعلى للثقافة، قائمة أسماء الفائزين في مسابقة «أفضل بحث لشباب الباحثين في مصر» تحت عنوان «القانون والمواطنة في الجمهورية الجديدة».. على النحو التالي:
 

أفضل بحث لشباب الباحثين في مصر

الجائزة الأولى: وقدرها عشرة آلاف جنيه؛ وحصل عليها الباحث محمد فايز محمد حسين - عن بحث بعنوان «تحديات ومقومات الانتقال الدستوري الآمن نحو العدالة الجنائية الرقمية في الجمهورية الجديدة».
الجائزة الثانية: وقدرها ثمانية آلاف جنيه؛ وحصل عليها الباحث/ أحمد إيهاب أحمد عبد الغني- عن بحث بعنوان «المواطنة وحماية البيانات الشخصية في الفضاء الرقمي».
الجائزة الثالثة: وقدرها خمسة آلاف جنيه؛ وحصلت عليها الباحثة/ نبيلة قطب رشدي زيد - عن بحث بعنوان «حقوق الإنسان في مواجهة الذكاء الاصطناعي: التنظيم القانوني للتمييز الخوارزمي في الجمهورية الجديدة.
وكانت لجنة القانون والمواطنة وحقوق الإنسان بالمجلس الأعلى للثقافة سبق وأعلنت عن المسابقة ضمن عدد كبير من المسابقات التي ينظمها المجلس الأعلى للثقافة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الدكتور خالد القاضي الذكاء الاصطناعي المجلس الأعلى للثقافة مجلس الأعلى للثقافة

الأكثر قراءة

تفاصيل استشهاد النقيب أدهم الشرقاوي معاون مباحث أطفيح

القبض على سائق المقطورة المتهم بدهس بطل كمال الأجسام في التجمع الخامس

شاهد مجانًا، بث مباشر مباراة ريال مدريد وريال مايوركا في الدوري الأسباني 2025

"الرئاسي الليبي" يجمد قرارات الدبيبة العسكرية بشأن أحداث طرابلس

نفدوا بجلدهم، وصول حسام البدري وهادي خشبة وأيوب من ليبيا (صور)

التزموا منازلكم، تشكيل غرفة عمليات بالخارجية لمتابعة التطورات في ليبيا

كل يوم بحجة، خالد بيبو يحذر الأهلي من حمزة علاء بعد أزمة تجديد عقده (فيديو)

مصرع شخص وإصابة 16 آخرين في حادثين مروعين بالفيوم

خدمات

المزيد

تراجع الدولار في 5 بنوك مصرية بمنتصف تعاملات اليوم الأربعاء 14-5-2025

تراجع مفاجئ لأسعار الذهب بالصاغة في منتصف تعاملات اليوم الأربعاء 14-5-2025

بعد قفزة الثلاثاء، تعرف على أسعار الذهب بمستهل تعاملات اليوم الأربعاء 14-5-2025

آخر تطورات سعر الدولار أمام الجنيه اليوم الأربعاء 14-5-2025 في بداية التعاملات

المزيد

انفوجراف

بعد عودته من التوقف 4 سنوات.. كل ما تريد معرفته عن اختبار SAT (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم الخميس 15 – 5 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الخميس 15 - 5 - 2025 في القاهرة والمحافظات

برنامج دين حياة، رمضان البيه يواصل الحديث عن الأوامر والنواهي الإلهية في القرآن (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية