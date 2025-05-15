أصيبت ربة منزل برش خرطوش على يد زوجها بمدينة جرجا بسوهاج حال عبثه بسلاح خرطوش كان بحوزته خرجت منه طلقة بطريق الخطأ نجم عنها إصابتها وتم نقل المصابة إلى مستشفى سوهاج الجامعي الجديدة.

إصابة ربة منزل برش خرطوش على يد زوجها بسوهاج

تلقى اللواء صبري عزب مدير أمن سوهاج إخطارًا من مأمور مركز شرطة جرجا يفيد بوصول “مريم ع ك ع” 20 عامًا - ربة منزل إلى مستشفى سوهاج الجامعي الجديدة مصابة برش خرطوش بالكتف اليمنى وتم تحويلها إلى مستشفى أسيوط الجامعي ومقيمه بقسم جرجا.



أفادت والدتها “قمر ع م ع”، 45 عامًا - ربة منزل" أثناء وجود ابنتها المذكورة بمنزلها وبرفقتها زوجها “أحمد ع ك ع”، 30 عامًا - عامل وحال عبث الأخير بسلاح خرطوش كان بحوزته خرجت منه طلقة بطريق الخطأ نجم عنها إصابتها ونفت الشبهة الجنائية.



تم ضبط المتهم والسلاح بإرشاده وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة "دون قصد منه" وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وجارٍ العرض على النيابة العامة للتصرف.

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