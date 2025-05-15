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حوادث

اليوم، محاكمة عاطل بتهمة حيازة وتعاطي الحشيش في روض الفرج

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو

تنظر اليوم الخميس محكمة جنايات القاهرة أولى جلسات محاكمة عاطل بتهمة حيازة كمية من مخدر الحشيش بقصد التعاطي بدائرة قسم شرطة روض الفرج.

البداية كانت أثناء قيام قوة أمنية من مباحث قسم شرطة روض الفرج بمتابعة الحالة الأمنية بالمنطقة ولاحظت أحد الأشخاص يدخن سيجارة يتصاعد منها دخان له رائحة غريبة، بالتوجه إليه حاول الهرب.

فلاحقته القوة الأمنية ونجحت في السيطرة والقبض عليه وبتفتيشه عثر بحوزته على كمية من مخدر الحشيش، وكان ذلك بقصد التعاطي في غير الأحوال المصرح بها قانونا.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

واعترف المتهم بارتكابه الواقعة وأنه معتاد الوقوف في هذا المكان المظلم بعيدا عن أعين الناس والأمن ليتعاطى السجائر المحشوة بمخدر الحشيش قائلا: “ بشرب بس مش بتاجر ولا بأذى حد”.

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محكمة جنايات القاهرة روض الفرج مخدر الحشيش

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