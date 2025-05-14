الأربعاء 14 مايو 2025
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حوادث

حملة أمنية في أسوان تضبط 6 قطع سلاح وتنفذ 815 حكما قضائيا

أسلحة نارية، فيتو
أسلحة نارية، فيتو

شن قطاع الأمن العام بـالاشتراك مع مديرية أمن أسوان، حملة مكبرة استهدفت ضبط الحائزين والمتاجرين في المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.

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حملة أمنية في أسوان

وأسفرت الجهود خلال الـ 24 ساعة الماضية، عن ضبط 4 قضايا جلب مواد مخدرة  ضُبط خلالهم مخدر الحشيش – مخدر البانجو - كمية لمخدر الشابو بحوزة 5 متهمين "لـ 2 منهم معلومات جنائية".

كما ضبط 6 قطع سلاح نارى "بدون ترخيص" شملت بندقية آلية – 4 فرد محلى – خزينة آلية - عدد من الطلقات وتنفيذ 815 حكما قضائيا متنوعا.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الواقعة، وجار العرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.

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