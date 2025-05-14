الأربعاء 14 مايو 2025
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اقتصاد

المشاط تصل المملكة المتحدة للمشاركة في منتدى الأعمال للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار

الدكتورة رانيا المشاط
الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، فيتو

وصلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، إلى لندن، للمشاركة في الاجتماع السنوي الرابع والثلاثين ومنتدى الأعمال للبنك الأوروبي لإعادة الأعمار والتنمية لعام 2025، وذلك في الفترة من 13 إلى 15 مايو الجاري، تحت شعار "توسيع الآفاق، قوى مستدامة"، بمشاركة واسعة من رؤساء الدول والحكومات، وصناع القرار، وممثلي المنظمات الدولية.

ومن المُقرر أن تشهد أجندة مشاركات الدكتورة رانيا المشاط، زخمًا من الفعاليات واللقاءات الثنائية؛ بالإضافة إلى المشاركة في اجتماع مجلس المحافظين، فضلًا عن استعراض ما قامت به الحكومة على مدار الأشهر الماضية لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، والمضي قدمًا في الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية.

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الاجتماعات السنوية للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار

وتتناول الدورة الحالية من الاجتماعات السنوية للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، موضوعات حيوية تشمل التحول الاقتصادي، وتعزيز دور القطاع الخاص، والاستدامة، وتعبئة رأس المال الخاص للاستثمار في التنمية.

كما يسعى البنك إلى توسيع نطاق أعماله نحو منطقة أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، مع وضع اللمسات الأخيرة على إطار استراتيجي ورأسمالي جديد يمتد على السنوات الخمس القادمة.

جدير بالذكر أن وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، استقبلت مطلع الشهر الجاري، أوديل رينو باسو، رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، خلال زيارتها لمصر، حيث التقت الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، كما تم عقد مباحثات مكثفة حول التعاون الجاري بين الجانبين، وجهود تمكين القطاع الخاص، وتعزيز التحول الأخضر في مصر.

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