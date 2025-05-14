الدوري الإسباني، تعادل سلبي بين ألافيس وفالنسيا في الشوط الأول

الدوري الإسباني، انتهى الشوط الأول من مواجهة ديبورتيفو ألافيس وفالنسيا، بالتعادل السلبي، في المباراة التي تجمعهما على ملعب مينديزوروتزا معقل ألافيس، ضمن لقاءات الجولة 36 من بطولة الدوري الإسباني.

حاول لاعبو فريق ألافيس استغلال عاملي الأرض والجمهور وشنوا أكثر من هجمة خطيرة، في ظل تألق واضح لحارس فالنسيا لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

فياريال يضرب ليجانيس بثلاثية في الشوط الأول

فيما انتهى الشوط الأول من مباراة فريق فياريال ضد ليجانيس بنتيجة 0/3 للغواصات الصفر، في المباراة التي تقام مساء اليوم الأربعاء، على ملعب لا سيراميكا، ضمن لقاءات الجولة 36 من بطولة الدوري الإسباني.

سجل أيوزي بيريز هدفين لفريق فياريال في شباك ليجانيس في الدقيقتين 23 و31، وأضاف نيكولاس بيبي الهدف الثالث في الدقيقة 45.

تشكيل فياريال ضد ليجانيس

حراسة المرمى: لويز جونيور.

خط الدفاع: باو نافارو، خوان فويث، لوجان كوستا.

خط الوسط: ألفونسو بيدرازا، دانيال باريخو، باب جايي، أليخاندرو باينا رودريجيز.

خط الهجوم: يريمي بينو، أيوزي بيريز، نيكولاس بيبي.

تشكيل ليجانيس أمام فياريال

حراسة المرمى: ماركو دميتروفيتش.

خط الدفاع: فالنتين روزر، ادريا التيميرا، خافيير هرنانديز.

خط الوسط: خورخي ساينز، سيدوبا سيسي، ريناتو تابيا، دييجو جارسيا، يفان نيو.

خط الهجوم: يان ديوماندي، دانيال رابا.

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