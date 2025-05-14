شتم زوجته بألفاظ خادشة للحياء، تغريم ضابط مراقبة جوية 20 ألف جنيه في قنا

قضت المحكمة الاقتصادية لاستئناف قنا الدائرة الابتدائية الأولى جنح، برئاسة المستشار محمود عبدالكريم النجار، وعضوية المستشارين محمد أبو الوفا وحسام عبدالباسط، وحضور أحمد الأحمدي، وكيل النيابة وأمانة سر مدحت يوسف الهواري، وجاد خلف النجار، بتغريم ضابط مراقبة جوية مبلغًا 20 ألف جنيه بتهمة شتم زوجته بألفاظ خادشة للحياء وخاصة بالطعن في عرضها وشرفها في رسائل عبر تطبيق الواتساب.

تفاصيل الواقعة بقنا

ترجع بداية الواقعة إلى شهر مايو من العام الماضي 2024 عندما حررت سيدة شكوى ضد زوجها في قسم التكنولوجيا والمعلومات بمديرية الأمن تتهم زوجها ر، يعمل ضابط مراقبة جوية، مقيم في البحر الأحمر بإزعاجها وسبها بألفاظ خادشة للحياء وتسيء لعرضها وشرفها.

وبعد تكثيف التحريات والتأكد من صحة الشكوى بعد تقديم لقطات شاشة من الرسائل التي أرسلها المتهم لزوجته على تطبيق الواتس آب تتضمن عبارات خادشة للحياء وطعن في شرفها وعرضها لوجود خلافات زوجية بينهما ورفعت عليه قضايا نفقة وتمكين وحضانة.

تم إحالة القضية إلى المحكمة الإقتصادية لاستئناف قنا الدائرة الإبتدائية الأولى جنح والتي قضت بتغريم المتهم مبلغًا 20 ألف جنيه بتهمة سب زوجته على تطبيق الواتس آب.

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