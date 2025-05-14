الدوري الإسباني، فياريال يتقدم على ليجانيس بثلاثية في الشوط الأول

تقدم فريق فياريال أمام ليجانيس بنتيجة 0/3، في الشوط الأول من المباراة التي تقام مساء اليوم الأربعاء، على ملعب لا سيراميكا، ضمن لقاءات الجولة 36 من بطولة الدوري الإسباني - الليجا.

سجل أيوزي بيريز هدفين لفريق فياريال في شباك ليجانيس في الدقيقتين 23 و31، وأضاف نيكولاس بيبي الهدف الثالث في الدقيقة 45.

تشكيل فياريال ضد ليجانيس

حراسة المرمى: لويز جونيور.

خط الدفاع: باو نافارو، خوان فويث، لوجان كوستا.

خط الوسط: ألفونسو بيدرازا، دانيال باريخو، باب جايي، أليخاندرو باينا رودريجيز.

خط الهجوم: يريمي بينو، أيوزي بيريز، نيكولاس بيبي.

تشكيل ليجانيس أمام فياريال

حراسة المرمى: ماركو دميتروفيتش.

خط الدفاع: فالنتين روزر، ادريا التيميرا، خافيير هرنانديز.

خط الوسط: خورخي ساينز، سيدوبا سيسي، ريناتو تابيا، دييجو جارسيا، يفان نيو.

خط الهجوم: يان ديوماندي، دانيال رابا.

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