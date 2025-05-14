إنهاء قسم التخطيط بكوبري سيدي جابر في الإسكندرية

أعلنت محافظة الإسكندرية عن إنهاء قسم التخطيط بإدارة مرور الإسكندرية أعمال تخطيط كوبري سيدي جابر طريق الكورنيش بنطاق حي شرق.

يأتي ذلك في ضوء استعدادات محافظة الإسكندرية لموسم الصيف، وتنفيذًا لتكليفات الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية بإظهار الشوارع بالشكل الجمالي والحضاري اللائق بالإسكندرية، بالإضافة إلى إظهار خطوط مسارات السيارات والتي تسهم بدورها في تقليل الحوادث وتسهيل الحركة المرورية بالطرق الرئيسية.

من الجدير بالذكر أنه، تم الانتهاء مسبقًا من تخطيط الاتجاهين البحري والقبلي بالكامل بداية من دوران المحروسة وحتى دوران ستانلي كذلك انتهاء من تخطيط إشارات عبور مشاه (سوميد - فندق ٢٦ يوليو - وإشارة فندق الفور سيزون ).

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