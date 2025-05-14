تصل لـ 7500 جنيه، أسعار تذاكر حفل هبة طوجي بالقاهرة الجديدة

تحيي النجمة اللبنانية هبة طوجي حفلا غنائيا مميزا في أمسية ساحرة بالقاهرة الجديدة مساء غدا الخميس الموافق 15 مايو الجاري، وذلك بمشاركة الموسيقار الكبير أسامة الرحباني.

أسعار تذاكر حفل هبة طوجي

وجاءت أسعار تذاكر الحفل كالتالي:

هبة طوجي وأسامة الرحباني

وشاركت هبة طوجى مع أسامة الرحباني فى الكثير من الأغنيات التي قدماها بالوطن العربي وشمال أفريقيا، منها أغنيات “لا بداية ولا نهاية” عام 2011، “يا حبيبي عام ” 2014، “هبة طوجى 30” عام 2017، “بعد سنين” 2023، وألبوم عيد الميلاد باللغتين العربية والإنجليزية “هللويا” 2017.

كما تعاونت مع فنانين عالميين مثل بينتا تونيكس، ولويس فونسي، وإبراهيم معلوف، وماثيو شديد، وقدمت أيضا دويتو غنائي فى حفل النجم العالمي ” أندريا بوتشيلي”، بالإضافة لتقديمها عروضًا على أرقى المسارح والمهرجانات فى العالم العربي.

كذلك تمتلك هبة طوجي الكثير من التجارب التى سبق وشاركت فيها، والتى يعد أهمها مشاركتها بأداء دور البطولة النسائية فى “اسميرالدا” فى المسرحية الفرنسية التاريخية “نوتردام دوباري” وتم عرضها على أكبر مسارح العالم.

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