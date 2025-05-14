الأربعاء 14 مايو 2025
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محافظات

إطلاق منظومة الحجز الإلكتروني للعيادات الخارجية بمستشفيات سوهاج الجامعية

مستشفيات سوهاج الجامعى
مستشفيات سوهاج الجامعى

أعلن الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج انه سيتم قريبا اطلاق منظومة الحجز الإلكتروني للعيادات الخارجية بالمستشفيات الجامعية، وذلك فى إطار التحول الرقمى لكافة الخدمات المقدمة بالقطاع الطبى للمواطنين، بهدف تسهيل عملية دخول المريض بالعيادات وتنظيمها، لتخفيف العبء على المترددين دون تكدس على مكاتب حجز التذاكر.

 إطلاق منظومة الحجز الالكتروني للعيادات الخارجية بمستشفيات سوهاج الجامعية

وأوضح النعماني أنه سيتم تفعيل نظام عملية الحجز إلكترونيًا لرفع مستوى جودة الخدمة الطبية لكافة المواطنين دون تمييز، وتسهيل الحصول عليها، عن طريق ميكنة ورقمنة، وذلك عقب الانتهاء من تركيب الأجهزة الالكترونية اللازمة، حيث سيتلقى المريض رسالة نصية على الهاتف المحمول بأيام ومواعيد الكشف والإجراءات الواجب اتخاذها. وذلك فى ظل استراتيجية الدولة لتحقيق التنمية المستدامة والتي تعكس رؤية مصر 2030.

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