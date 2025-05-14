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محافظات

محافظ سوهاج يحيل واقعة مخالفات بيع أرض أملاك دولة للنيابة العامة والإدارية

اللواء عبد الفتاح
اللواء عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج

قرر اللواء عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، إحالة واقعة صدور بيعة لأرض أملاك دولة بنطاق قرية أولاد غريب بمركز سوهاج، إلى النيابة العامة، والنيابة الإدارية، لما شاب البيعة من مخالفات بالمخالفة للقانون رقم ١٤٤ لسنة ۲۰۱۷م بشأن التصرف في أملاك الدولة، وذلك لتحديد المسئوليات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد أي مسئول يثبت مخالفته أو المشاركة في المسئولية.

 

محافظ سوهاج يحيل واقعة مخالفات شابت صدور بيعة لأرض أملاك دولة بأولاد غريب إلى النيابة العامة والإدارية 

جاء هذا القرار عقب عرض تقرير اللجنة المشكلة بتكليف المحافظ وورود شكوى متعلقة بذات الموضوع، وكشف التقرير عن صدور البيعة بالتداخل مع بيعة أخرى سبق صدورها بالمخالفة لقانون ١٤٤ لسنة ٢٠١٧ م.

وأكد "سراج" على أنه لا تهاون مع أى محاولات للفساد أو الإضرار بالمال العام، مشددًا على استمرار العمل لرصد أى مخالفات ومحاسبة المقصرين والفاسدين بكل حزم، وذلك تأكيدًا لخطة الدولة فى مواجهة أي انحراف وظيفي من أي مسئول مهما بلغ مستواه الوظيفي.

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