فيفا تتوقع عائدات بمليار دولار لـ كأس العالم للسيدات في 2031

ذكر الاتحاد الدولي لكرة القدم - فيفا، أنه يتوقع أن تصل عائدات مونديال السيدات مستقبلا إلى مليار دولار، بعد رفع عدد المنتخبات المشاركة من 32 إلى 48 اعتبارا من نسخة 2031، وذلك على لسان رئيسه السويسري جياني إنفانتينو.

إنفانتينو يتحدث عن تطور ونمو كرة القدم النسائية

وقال إنفانتينو خلال المنتدى الاستثماري السعودي الأمريكي في الرياض: نحن نشهد نموا كبيرا ومتسارعا في كرة القدم النسائية.

وعلى غرار كأس العالم للرجال التي ارتفع عدد منتخباتها من 32 إلى 48 ومبارياتها من 64 إلى 104 اعتبارا من النسخة المقبلة المقررة صيف 2026، سيرتفع عدد المنتخبات المشاركة في كأس العالم للسيدات بنفس العدد اعتبارا من نسخة 2031 بعدما رُفِعَ من 24 إلى 32 في النسخة الماضية عام 2023.

وتقام النسخة المقبلة عام 2027 في البرازيل بمشاركة 32 منتخبا للمرة الأخيرة، فيما أقيمت النسخة الأخيرة عام 2023 في استراليا ونيوزيلندا وأحرزت لقبها إسبانيا على حساب إنجلترا (1-0).

تاريخ كأس العالم لكرة القدم للسيدات

وانطلق مونديال السيدات عام 1991 في الصين بمشاركة 12 منتخبا، على غرار نسخة 1995 في السويد، قبل أن يُرفَع العدد إلى 16 في نسخات 1999 و2003 و2007 و2011، ثم إلى 24 في 2015 و2019، وصولا إلى 32 في النسخة الماضية عام 2023.

وأضاف إنفانتينو اليوم الأربعاء "هدفنا هو تحقيق عائدات بقيمة مليار دولار من كأس العالم للسيدات حتى نتمكن من إعادة استثمار هذه الأموال في كرة القدم النسائية".

ولم يحدد رئيس "فيفا" موعدا نهائيا لتحقيق هذا الهدف، على الرغم من أن الدول الثلاث المضيفة المقبلة باتت معروفة، إذ تستضيف البرازيل نسخة 2027، فيما كانت الولايات المتحدة وبريطانيا المرشحتين الوحيدتين لنسختي 2031 و2035 بعد إغلاق باب التقدم بالطلبات في مارس.

كل ما تبقى الآن هو إضفاء الطابع الرسمي على منحهما الاستضافة في إجراء شكلي يصادق عليه الكونجرس السنوي للهيئة الكروية العليا.

وبحسب "فيفا"، تجاوزت عائدات نسخة 2023 عتبة الـ570 مليون دولار، في مقارنة غير عادلة مع نسخة الرجال لعام 2022 التي بلغت عائدات بيع حقوقها قرابة 6.3 مليار دولار، ما يمثل أكثر من 80 بالمئة من الأموال التي وصلت إلى خزينة الاتحاد الدولي للفترة الممتدة من 2019 إلى 2022.

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