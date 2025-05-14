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ثقافة وفنون

تزامنا مع ذكرى النكبة، الوثائقية تعرض فيلم "درويش.. شاعر القضية" غدا

محمود درويش
محمود درويش

تعرض شاشة قناة الوثائقية في تمام العاشرة من مساء غدا الخميس الموافق 15 مايو الجاري، الفيلم الوثائقي “درويش.. شاعر القضية”، عن الشاعر الفلسطيني محمود درويش، وذلك في الذكرى السابعة والسبعين للنكبة.

 

فيلم درويش شاعر القضية 

ويوثق الفيلم المسار الشعري والفكري للشاعر الفلسطيني محمود درويش، بوصفه صوتًا للقضية الفلسطينية، وأحد أبرز رموز الثقافة العربية المعاصرة.

ويرصد الفيلم محطات المنفى التي تنقّل بينها محمود درويش منذ خروجه من قريته "البروة" في فلسطين، متتبعًا التحولات الأسلوبية والفكرية التي طرأت على تجربته منذ البدايات فيما عُرف بـ"أدب المقاومة" حتى "الأسلوب المتأخر" في أعماله، حيث اختلط السياسي بالوجودي، والذاتي بالكوني. 

كما يلقي الفيلم الضوء على تعامل درويش مع فكرة الوطن، بوصفه غائبًا ومُشتهى، مستعرضًا أسئلة فلسفية لازمت تجربته، وتبلورت على نحو واضح في سنوات عمره الأخيرة، مستعرضًا كذلك محطات مفصلية في مسيرته، مثل سنواته في القاهرة وما شكّلته من نضج ثقافي وشعري، وتجربته في بيروت زمن الحصار، ثم إقامته في باريس وما صاحبها من تحوّلات فنية وفكرية في قصيدته، وصولًا إلى سنوات تنقله بين عمّان ورام الله.

ويتناول الفيلم أيضًا البُعد الإنساني العميق في تجربة درويش، من خلال شهادات شعراء وكُتاب ونقّاد عايشوه، أو تتبعوا أثره، في محاولة لاستعادة محمود درويش الإنسان، الذي جعلته حياة التنقّل المستمر معلَّقًا بين الوطن والمنفى، وبين الذاكرة والمصير، ليصير صوته الشعري ممثلًا لمعاناة الشعب الفلسطيني، ومعبرًا عن حيرة الإنسان -بأي مكان- في بحثه عن معنى لوجوده.

 

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