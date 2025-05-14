وئام مجدي تنضم لفريق فيلم عكس عكاس

انضمت الفنانة وئام مجدي إلى فريق عمل الفيلم الكوميدي “عكس عكاس”، حيث من المقرر أن ينطلق تصوير الفيلم خلال الفترة المقبلة.

فيلم عكس عكاس

وبدأت وئام مجدي التحضيرات والاستعدادات لفيلمها الجديد، حيث يشارك في بطولة العمل الفنان محمد عبد الرحمن “توتا”، ولا يزال يجري اختيار باقي فريق الفيلم.

الفنانة وئام مجدي

يذكر أن الفنانة وئام مجدي تألقت في موسم دراما رمضان 2025 في مسلسل الكابتن ومسلسل “أهل الخطايا”.

ويتكون مسلسل "الكابتن" من 15 حلقة، عن قصة أيمن الشايب، وتأليف عمرو الدالي، ويقوم بإخراج المسلسل المخرج معتز التوني، وشارك في بطولته النجمات آية سماحة، وسوسن بدر، بالإضافة إلى أحمد عبدالوهاب، وغيرهم.

أما مسلسل 'أهل الخطايا' بطولة جمال سليمان، سوسن بدر، محمد ثروت، أحمد فهيم، فرح الزاهد، إسلام جمال، من تأليف كل من أحمد أنور ومحمد عبد القوي، إخراج رؤوف عبد العزيز.

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