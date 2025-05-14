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رياضة

ارتفاع كبير في القيمة السوقية لـ مبابي بعد تألقه مع ريال مدريد

مبابي، فيتو
مبابي، فيتو

جاء النجم الفرنسي كيليان مبابي، مهاجم ريال مدريد، في صدارة قائمة اللاعبين الذين حققوا ارتفاعا كبير في القيمة السوقية في آخر موسمين للانتقالات، وفقًا لتقرير صادر عن مرصد كرة القدم التابع لمركز الدراسات الرياضية.

ارتفاع قيمة مبابي السوقية لرقم كبير 

وانضم مبابي إلى صفوف النادي الملكي قادمًا من باريس سان جيرمان في صفقة انتقال حر، ويُقدّر سعره حاليا بـ 182.4 مليون يورو، بعد موسم أول لافت سجّل خلاله 39 هدفًا، من بينها 27 هدفًا في الدوري الإسباني الذي يتصدر قائمة هدافيه.

وكانت آخرها ثلاثية “هاتريك” في مباراة الكلاسيكو الأخيرة أمام برشلونة، بالإضافة إلى تقديمه 5 تمريرات حاسمة.

هويسن وسافينيو يلاحقان مبابي 

ويأتي بعده في الترتيب المدافع الدولي الإسباني دان هويسن، الذي تُشير بعض التقارير إلى إمكانية انتقاله إلى ريال مدريد في الموسم المقبل. وارتفعت قيمته السوقية بمقدار 68.5 مليون يورو لتصل حاليًا إلى 86.7 مليون يورو، دون احتساب الشرط الجزائي المحتمل.

في المركز الثالث حلّ البرازيلي سافيو موريرا “سافينيو”، لاعب مانشستر سيتي الحالي والمنضم من نادي تروا الفرنسي، والذي ارتفعت قيمته بمقدار 59.9 مليون يورو، ليصل إلى 100 مليون يورو.

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