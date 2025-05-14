ارتفاع كبير في القيمة السوقية لـ مبابي بعد تألقه مع ريال مدريد

جاء النجم الفرنسي كيليان مبابي، مهاجم ريال مدريد، في صدارة قائمة اللاعبين الذين حققوا ارتفاعا كبير في القيمة السوقية في آخر موسمين للانتقالات، وفقًا لتقرير صادر عن مرصد كرة القدم التابع لمركز الدراسات الرياضية.

ارتفاع قيمة مبابي السوقية لرقم كبير

وانضم مبابي إلى صفوف النادي الملكي قادمًا من باريس سان جيرمان في صفقة انتقال حر، ويُقدّر سعره حاليا بـ 182.4 مليون يورو، بعد موسم أول لافت سجّل خلاله 39 هدفًا، من بينها 27 هدفًا في الدوري الإسباني الذي يتصدر قائمة هدافيه.

وكانت آخرها ثلاثية “هاتريك” في مباراة الكلاسيكو الأخيرة أمام برشلونة، بالإضافة إلى تقديمه 5 تمريرات حاسمة.

هويسن وسافينيو يلاحقان مبابي

ويأتي بعده في الترتيب المدافع الدولي الإسباني دان هويسن، الذي تُشير بعض التقارير إلى إمكانية انتقاله إلى ريال مدريد في الموسم المقبل. وارتفعت قيمته السوقية بمقدار 68.5 مليون يورو لتصل حاليًا إلى 86.7 مليون يورو، دون احتساب الشرط الجزائي المحتمل.

في المركز الثالث حلّ البرازيلي سافيو موريرا “سافينيو”، لاعب مانشستر سيتي الحالي والمنضم من نادي تروا الفرنسي، والذي ارتفعت قيمته بمقدار 59.9 مليون يورو، ليصل إلى 100 مليون يورو.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.