لجنة التعليم والبحث العلمي بالنواب تصدر توصياتها بشأن المستشفيات الجامعية

دعت لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، برئاسة الدكتور سامي هاشم، إلى عقد اجتماع بحضور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور أيمن عاشور، رئيس المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، ورؤساء الجامعات، لمناقشة احتياجات المستشفيات الجامعية، نظرًا لما لها من دور في تقديم خدمات للمجتمع.

مناقشة موازنة المستشفيات الجامعية

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم، لمناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي المقبل، بشأن المستشفيات الجامعية.

تنمية الموارد الذاتية للجامعات

وأوصت لجنة التعليم بمجلس النواب، بأهمية تحفيز الجامعات التي لديها موارد ذاتية للإنفاق، مثل جامعة القاهرة.

وكشف الدكتور سامي هاشم، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، عن تخصيص 4 مليارات جنيها كدعم إضافي العام الماضي، تحت إشراف وزير التعليم العالي بحيث يتم الصرف منها لسد احتياجات المستشفيات الجامعية.

وقال: ولكن لم يتم صرف سوى 1.2 مليار جنيها ومتبقي 2.8 مليار جنيها، متسائلا: لماذا لم يتم الاستفادة منها في ظل الاحتياجات المتزايدة للمستشفيات الجامعية؟.

من جهته قال الدكتور محمد سامي عبد الصادق، رئيس جامعة القاهرة: ليس معنى أن للجامعة موارد ذاتية، أن يتم تقليل المخصصات المالية في الموازنة العامة لـ15%.

العجز المالي في مخصصات مستشفيات قصر العيني

وخلال الاجتماع أكد الدكتور حسام صلاح، عميد كلية طب القصر العيني، رئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية بالقصر العيني، أن هناك عجز يصل إلى 500 مليون جنيه نهاية العام المالي الحالي بمستشفيات جامعة القاهرة.

وأوضح أن مستشفى القصر العيني يستقبل 2 مليون حالة سنويًا منها 500 ألف حالة طواريء، و100 ألف عملية جراحية.

وقال إن القصر العيني يستعد للاحتفال بـ200 عاما على تأسيسه فهو صرح كبير، ويستحق دعم كبير نظرًا للخدمات التي يقدمها من المستلزمات الطبية، أو الأغذية.

وأوضح أن حجم التبرعات وصل لـ 277 مليون جنيها، قائلا: ومع ذلك ما زلنا نحتاج إلى دعم من المالية لتوفير متطلبات الخدمة في القصر العيني.

فجوة لشراء المستلزمات الطبية في المستشفيات الجامعية

وكشف وجود عجز بنحو 200 مليون جنيها، عبارة عن فجوة لشراء المستلزمات الطبية والأدوية، رغم وجود 5200 سرير في مستشفى القصر العيني ومستشفيات جامعة القاهرة.

وقالت غادة يوسف، ممثل وزارة المالية، إن بند الإتاحة للأدوية والمستلزمات في آخر تقرير ربع سنوي لم يسمع على السيستم، وتم تخصيص اعتمادات تصل إلى 11.5 مليون جنيها، وهو مدرج على الموازنة.

فيما عقب الدكتور حسام صلاح، عميد كلية طب القصر العيني، مؤكدا أن موازنة المستشفيات الجامعية مستقلة، والمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية جهة تنظيمية، ومن المفترض أن تبلغ المالية بتلك الطالبات التي نرسلها.

وطالب عميد طب القصر العيني، بضرورة اعتماد موازنة لمبنى الإطفاء، الذي يتكلف 500 مليون جنيها، محذرا أنه في حالة عدم اعتماده من المتوقع إيقاف العمل به، رغم أهميته في ظل منظومة التأمين والسلامة.



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