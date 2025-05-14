التصديري للصناعات الغذائية يشارك في دعم صادرات الخضر والفاكهة المجمدة والمصنعة

شارك المجلس التصديري للصناعات الغذائية في الاجتماع الهام الذي نظمته غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، بمقر اتحاد الصناعات المصرية برئاسة م. أحمد العيوطي رئيس الشعبة وعضو مجلس إدارة غرفة الصناعات الغذائية، لمناقشة التطورات والتحديات المتعلقة بقطاع الخضر والفاكهة المجمدة والمصنعة.

ويأتي هذا في إطار دعم وتعزيز تنافسية صادرات الصناعات الغذائية المصرية

وخلال الاجتماع، قدّم المجلس عرضًا تحليليًا شاملًا لأداء صادرات قطاع الصناعات الغذائية خلال عام 2024، حيث بلغت إجمالي الصادرات الغذائية المصرية 6.1 مليار دولار، محققة نموًا بنسبة 21% مقارنة بعام 2023.

واحتلت صادرات الخضر والفاكهة المجمدة مركزًا متقدمًا في هيكل الصادرات، حيث بلغت 960 مليون دولار، بزيادة لافتة جعلتها تمثل 16% من إجمالي صادرات القطاع.

ورصد المجلس أهم صادرات القطاع كالتالي

383 مليون دولار صادرات الفراولة المجمدة (تمثل 40% من صادرات القطاع).

262 مليون دولار صادرات الخضروات المجمدة.

225 مليون دولار صادرات البطاطس المجمدة.

739 شركة نشطة في تصدير هذا القطاع، منها 116 شركة تجاوزت صادراتها المليون دولار، و25 شركة تجاوزت حاجز الـ10 ملايين دولار.

كما تطرق العرض إلى أهم الأسواق العالمية التي تستورد هذه المنتجات، والتي تمثل فيها أكبر 15 دولة نحو 75% من إجمالي صادرات القطاع، بالإضافة إلى أهم التحديات التي تواجه المصدرين مثل تكاليف النقل، ومتطلبات الجودة، والحاجة إلى التوسع في الاستفادة من الاتفاقيات التجارية الدولية.

ومثّل المجلس التصديري في الاجتماع:

مي خيري – المدير التنفيذي.

الدكتور تميم الضوي – نائب المدير التنفيذي ومدير إدارة معلومات التصدير.

ألاء البيرقدار - مساعد تحليل بيانات السوق

ويأتي هذا اللقاء ضمن جهود المجلس المستمرة لتعزيز الأداء التصديري وتقديم الدعم المعلوماتي والفني للمصنعين والمصدرين في قطاع الصناعات الغذائية.

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