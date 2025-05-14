المؤبد وأحكام متفاوتة لأفراد عصابة روعت أوسيم وقتلت شابا

قضت محكمة جنايات الجيزة، بالسجن المؤبد لمتهم رئيسي، والسجن المشدد 5 سنوات لثلاثة آخرين، والسجن 3 سنوات لثمانية متهمين، بينما حصل متهم واحد على البراءة، وذلك بعد تورطهم في قتل مواطن والشروع في قتل آخرين، منطقة أوسيم بمحافظة الجيزة.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهمين، بتاريخ 21 فبراير 2024، ارتكبوا وقائع استعراض القوة واستخدموا العنف والترويع ضد عدد من الأهالي، حاملين أسلحة نارية وبيضاء، بهدف بث الرعب وإلحاق الأذى بالمجني عليهم ماديًا ومعنويًا.

وتبين من التحقيقات أن المتهمين تعمدوا قتل أحد الأشخاص مع سبق الإصرار، بعد تخطيط مسبق نتيجة خلاف سابق بينه وبين أحد المتهمين داخل السجن.

وبعد خروج المجني عليه، تعقبه أفراد العصابة في أحد شوارع أوسيم، حيث باغتوه بالضرب، ثم أطلقوا عليه النار فأردوه قتيلًا.

كما شرع المتهمون في قتل أربعة آخرين من أقارب القتيل، من بينهم سيدة وطفل، مستخدمين نفس الأسلحة، إلا أن المصابين نجوا بعد تدخلات طبية عاجلة.

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