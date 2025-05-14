تفاصيل العثور على جثتين متحللتين في أماكن مختلفة بالمنصورة

شهدت مدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية العثور على جثتين متحللتين في أماكن مختلفة داخل منازلهم.

وعثر عدد من الأهالي على جثة ستيني متحللة لأحد الأشخاص بمدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية.

وكانت مديرية أمن الدقهلية قد تلقت إخطارا من شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ بالعثور على جثة لشخص متحللة داخل منزله.

وانتقل ضباط المباحث وسيارات الإسعاف إلى مكان الواقعة وتبين أن الجثة المتحللة لشخص يدعى "محمد ج" 60 عاما مقيم شارع الدبوسى.

وبسؤال عدد من الشهود أكدوا أنه مكث بمنزله منذ عدة أيام ولم يره أحد، إلى أن انتشرت رائحة كريهة من داخل المنزل وقاموا بإبلاغ الشرطة وتم نقل الجثة إلى مستشفى المنصورة الدولي وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.

العثور على جثة خمسيني متحللة

كما عثر أحد الأهالى على جثة متحللة لشخص فى العقد الخامس من عمره بأحد المناطق بمدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية.

وكانت مديرية أمن الدقهلية قد تلقت إخطارا من شرطة النجدة يفيد بعثور أحد الأهالي على جثة متحللة لشخص فى العقد الخامس من عمره بشارع الثانوية بمدينة المنصورة.

وانتقل ضباط المباحث وسيارة إسعاف إلى مكان البلاغ وتبين أن الجثة لشخص يدعى محمود م 57 عاما مقيم بشارع الثانوية.

وتم نقل الجثة إلى مستشفى المنصورة الدولى، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم لإخطار النيابة العامة

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