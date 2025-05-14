لا تسقط بالتقادم، عقوبة خطف الأطفال وترويعهم

خطف الأطفال من أخطر الجرائم التي تهدد السلم الاجتماعي في مصر، وتثير قلقًا شعبيًّا واسعًا، خاصة إذا اقترن الخطف بطلب فدية أو الاتجار بالبشر أو التبني غير المشروع، فما الذي يقرره القانون تجاه الجناة ؟

عقوبة خطف الأطفال في قانون العقوبات

تنص المواد من 283 إلى 290 من قانون العقوبات على عدد من الصور المختلفة لجريمة الخطف، وتُشدد العقوبة بحسب الوسيلة المستخدمة والغرض من الجريمة.

المادة 289 تنص على:

"كل من خطف طفلًا، ذكرًا كان أو أنثى، بنفسه أو بواسطة غيره، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنوات"

وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كان الخطف مصحوبًا بطلب فدية أو ارتُكب بطريق الإكراه أو التهديد أو الحيلة.

أما إذا اقترنت جريمة الخطف بجريمة جنسية (هتك عرض أو اغتصاب)، فالعقوبة قد تصل إلى الإعدام، بحسب المادة 290.

كما يعاقب بالسجن من 3 إلى 15 سنة كل من أخفى طفلًا حديث الولادة أو استبدله عمدًا أو نسبه زورًا لغير والديه.

واحدة من النقاط القانونية المهمة في هذا النوع من الجرائم أن خطف الأطفال لا تسقط بالتقادم، خاصة إذا اقترن بعنف أو كان الطفل لا يزال مجهول المصير، إذ يُعد من الجرائم الماسة بالأمن الإنساني للمجتمع.

لهذه الجرائم، القانون يشدد العقوبات في خطف الأطفال

غالبًا ما لا يأتي الخطف منفصلًا، بل يرتبط بجرائم أخرى مثل:

الاتجار بالبشر

طلب فدية

الاستغلال الجنسي

أعمال التسول المنظم

وفي هذه الحالات، تُطبق نصوص قوانين أخرى بجانب قانون العقوبات، مثل قانون مكافحة الاتجار بالبشر رقم 64 لسنة 2010، الذي ينص على السجن المشدد وغرامات مالية كبيرة، وتصل العقوبة إلى الإعدام إذا ترتب على الجريمة وفاة الضحية أو إصابتها بعاهة مستديمة.

الأجهزة الأمنية والردع المجتمعي

أطلقت الدولة المصرية مؤخرًا عدة حملات توعية بالتنسيق بين المجلس القومي للطفولة والأمومة ووزارة الداخلية، لرصد البلاغات والتحرك الفوري.

خلاصة القول أن خطف الأطفال جريمة تُعامل بأقصى درجات الحزم في القانون المصري، وقد تصل عقوبتها إلى الإعدام إذا اقترنت بجرائم جنسية أو عنف شديد، لكن مواجهة الظاهرة لا تكتمل إلا بتكامل دور الأسرة، والمدرسة، والمجتمع، في الرصد المبكر والحماية والردع، ففي مثل هذه الجرائم، الوقاية دائمًا أفضل من العلاج.

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