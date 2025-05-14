الأربعاء 14 مايو 2025
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ثقافة وفنون

اتحاد إذاعات وتلفزيونات دول التعاون الإسلامي ينظم ورشة عمل حول التغطية الإعلامية لموسم الحج

د. عمرو الليثي، فيتو
د. عمرو الليثي، فيتو

ينظم اتحاد إذاعات وتلفزيونات دول منظمة التعاون الإسلامي برئاسة  الدكتور عمرو الليثي، ورشة عمل غدًا، الخميس، بعنوان "آليات التغطية الإعلامية لموسم الحج"، وذلك بالتعاون مع هيئة الإذاعة والتلفزيون السعودي عبر تقنية الزووم.

التغطية الإعلامية لموسم الحج

تهدف الورشة إلى تعزيز كفاءة التغطية الإعلامية الموحدة لموسم الحج، وتنسيق الجهود بين الهيئات الإعلامية الأعضاء في الاتحاد، بما يسهم في نقل صورة مشرّفة لهذا الركن العظيم من أركان الإسلام، ويعكس الجهود الكبيرة المبذولة من المملكة العربية السعودية في خدمة ضيوف الرحمن.

ومن المقرر أن يشارك في الورشة عدد من منسوبي الهيئات الإذاعية والتلفزيونية بالدول الأعضاء، بالإضافة إلى مختصين في مجال التغطية الدينية والإعلام الرقمي.

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اتحاد إذاعات وتلفزيونات دول منظمة التعاون الإسلامي الإذاعة والتلفزيون الدكتور عمرو الليثي موسم الحج آليات التغطية الإعلامية لموسم الحج هيئة الإذاعة والتلفزيون السعودي

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