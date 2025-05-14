الأربعاء 14 مايو 2025
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حوادث

تجديد حبس حارس جراج متهم بقتل زوجته وإلقاء جثتها في صحراء زهراء المعادي

حبس، فيتو
حبس، فيتو

قررت محكمة جنايات القاهرة تجديد حبس حارس جراج والمتهم بقتل زوجته ربة منزل وإلقاء جثتها في صحراء زهراء المعادي 45 يوما على ذمة التحقيق. 

ومثل المتهم الجريمة حيث وصل الي المكان الذي ارتكبها فيه في سيارة الشرطة وسط حراسة أمنية مشددة مكبلا بالأصفاد.

وما إن وصل المتهم حتى أنزله الحرس إلى مكان قتله زوجته وهو جراج 17 بشارع سليم عبده، وأشار المتهم إلى المكان الذي نفذ فيه الجريمة وهو داخل الجراج.

وأضاف المتهم أن زوجته تعدت عليه بالألفاظ بسبب خلاف نشب بينهما فضربها بحجر في رأسها وأرشد عن مكانه وبالعثور عليه تبين أنه مضرج بالدماء وظل يضرب فيها حتى سقطت على الأرض غارقة في دمائها.


فحملها المتهم إلى صندوق سيارة ربع نقل يمتلكها ووضعها فيها ثم لفها بمرتبة ووضع فوقها مرتبه وانتظر حتي تأكد من وفاتها.

وفي تمام الخامسة فجر يوم الواقعة حملها داخل السيارة ثم سار بها حتى وصل إلى صحراء زهراء المعادي وألقاها في منطقة جبلية لتأكلها الحيوانات وعاد واختبأ في الجيزة حتى ضبطته الأجهزة الأمنية.


وكان قسم شرطة الوايلي تلقى بلاغا من عامل يفيد بتغيب شقيقته، وعدم عثوره على زوجها، وإغلاق شقتها، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة إلى الشقة، وبكسر الباب عثر على آثار دماء على الأرض، وبتكثيف الجهود تم القبض على زوج المبلغ بتغيبها.

وباستجوابه اعترف بقتل زوجته ثم قام بحمل جثتها وألقاها في صحراء زهراء المعادي لتنهشها الحيوانات.

ويقوم رجال المباحث بسماع أقوال الشهود وإجراء التحريات، وتفريغ كاميرات المراقبة، للوقوف على ملابسات الواقعة.

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محكمة جنايات القاهرة صحراء زهراء المعادي قسم شرطة الوايلي أمن القاهرة مديرية أمن القاهرة

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